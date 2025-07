Von Uwe Köbler

Neckargerach. "Premiere aber so was von geglückt", hieß es am Freitagabend bei den Organisatoren des ersten Gericher Entenrennens. Allen voran freuten sich die Mitglieder des Lions-Clubs Kleiner Odenwald, für die Christopher Lauber die Gäste am sonnigen Neckarlauer begrüßte.

Dort konnten sich die Besucher an den zahlreichen Verpflegungsständen