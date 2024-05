Neckarelz. (RNZ) Da staunte RNZ-Leserin Regina Weidlich aus Neckarelz nicht schlecht, als sie in ihrem Garten am Wasserfass ein gelb-schwarzes, wuseliges Etwas entdeckte. Bei näherem Hinsehen erkannte sie unzählige, nur einen Millimeter große Kreuzspinnen-"Babys", die offenbar gerade aus ihrem Kokon geschlüpft waren.

Kreuzspinnen leben bevorzugt in halbschattigen und offenen Bereichen, zum Beispiel an Waldrändern, auf Streuobstwiesen, in Gärten und Parks, aber eben auch in der Nähe von Hauswänden. Ihre kunstvollen Radnetze bauen sie meist in Bodennähe in einer Höhe von eineinhalb bis zweieinhalb Metern. Die Netze werden in der Folge häufig, manchmal sogar täglich erneuert.

Bevor ein Bild wie am Wasserfass in Neckarelz entsteht, braucht es einen langen Vorlauf. So begeben sich die Kreuzspinnenmännchen bereits im August auf die Suche nach paarungsbereiten Weibchen. Trifft das Männchen auf ein Weibchen, spinnt es einen Lockfaden zum Netz des Weibchens und zupft daran, um die Paarungsbereitschaft des Weibchens zu prüfen.

Ist selbiges gewillt, bewegt es sich auf das Männchen zu. Die Fortpflanzung selbst ist dann eine Sache von Sekunden. Im September oder Oktober produziert das Weibchen dann mehrere Kokons, die mit gelblicher Fadenwatte umsponnen, mit je 40 bis 50 Eiern gefüllt sind und an einem geschützten Ort abgelegt werden. Nach der Eiablage stirbt das Weibchen. Die Jungtiere überwintern im Kokon und schlüpfen im folgenden Frühjahr.

"Ein so interessanter Anblick zeigt, dass es gut war, sich am mähfreien Mai zu beteiligen", findet Regina Weidlich. Und lässt ihre besonderen Gartengäste nach der gelb-schwarzen Überraschung wieder – bzw. weiter – in Ruhe.