Neckarelz. (stk) Die OSB-Platten sind weg und es liegt sogar ein Hauch von Putzmittel in der Luft: Es tut sich wohl etwas am Bahnhof in Neckarelz. "Der neue Aufzug an Gleis 2/3 ist seit dem 7. September in Betrieb", schreibt eine Bahnsprecherin auf Nachfrage der RNZ.

Und tatsächlich: Der alte Aufzug ist weg, der neue im Einsatz. Zudem soll es weitergehen am Neckarelzer Bahnhof. "Die