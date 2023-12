Neckarelz. (ankf) Die ganze Leidenschaft von Ursel und Werner Mathes zeigt sich nicht nur in, sondern auch auf den Flaschen. Ihre Kreativität findet sich als Schnaps oder Likör in den verschiedensten Geschmacksrichtungen in schönen Gefäßen, aber auch im Etikett wieder. Denn Werner Mathes hat die Früchte, die in den Schnäpsen stecken, selbst gemalt.

Was als Hobby begann, ist dem Ehepaar längst in Fleisch und Blut übergegangen und führte schon zu einige Preisen. So auch in diesem Jahr: Ihr Blutwurzel wurde zur "Spirituose des Jahres" gekürt. Dabei war die Probe nur durch Zufall noch in der Bewerbung gelandet.

"Man bekommt einen Karton zugeschickt und kann darin sechs verschiedene Proben von Bränden einschicken", erzählt Werner Mathes. "Bei fünf Proben hatte ich mich schnell entschieden, dann dachte ich, eine leere schicke ich nicht ab. Ich wusste, dass der Blutwurzel gut ist, und habe ihn noch mitgeschickt."

Wie gut, das hat auch Werner Mathes überrascht. Denn sein Schnaps wurde bei der Prämierung des Landesverbandes der Klein- und Obstbrenner Nord-Württemberg nicht nur mit Gold ausgezeichnet, sondern auch zum Schnaps des Jahres gekürt. Und das Rennen war denkbar knapp.

Nachdem sechs Blutwurzel die gleiche Punktzahl von 19,9 erreicht hatten und somit mit Gold ausgezeichnet wurden, kam es zur Stichverkostung. Dabei hat dann ihr Blutwurzel die Höchstpunktzahl von 20 erreicht. "Es hängt viel vom Alkohol ab", erklärt Mathes. "Unser Obstler ist ein guter Grundstoff, dann kommen noch Gewürze und Blutwurzel dazu. Qualität und Reinheit sind entscheidend."

Die Früchte der Arbeit

"Wir haben bei null angefangen", blickt Mathes zurück. "Würde meine Frau nicht auch für dieses Hobby brennen, wäre das nicht möglich gewesen." Nur ein gutes, reifes Obst ergebe einen guten Schnaps, und um den optimalen Zeitpunkt für die Gärung nicht zu verpassen, hat das Ehepaar auch schon mal den Urlaub verschoben. "Der Alkohol hatte jahrelang Vorrang." Inzwischen brennen die beiden nur noch für sich. Aber die Lager sind gut gefüllt.

Und Werner Mathes weiß: Je länger die Brände lagern, desto besser werden sie. Solange der Kessel noch funktioniert, will das Ehepaar weiterbrennen. "Wir werden nicht jünger, und das Brennen ist körperlich anstrengend." Ihre Arbeit hat sich aber gelohnt: Über 40 Brände und Liköre haben sie in all der Zeit kreiert. "Jetzt können wir die Früchte unserer Arbeit ernten."

Nicht nur ihr Blutwurzel wurde ausgezeichnet: Eine weitere Goldmedaille gab es für ihren Schlehenbrand, drei Silbermedaillen für ihren Kirschbrand, ihr Traubenwasser Morio Muskat und ihren Apfelbrand Idared. Bronze gab es für den Kornelkirschbrand. "Bisher sind wir noch nie leer ausgegangen."

Wer sich selbst von der Qualität der Edelbrände überzeugen möchte, hat dazu auf dem Mosbacher Weihnachtsmarkt Gelegenheit. Ab dem morgigen Samstag hat das Ehepaar die diesjährigen prämierten Spirituosen und noch eine ganze Reihe weiterer im Gepäck. "Wir sind mitten in der Planung, welche Brände und Liköre wir mitnehmen", erzählt Werner Mathes. Schließlich seien alle seine Schnäpse "seine Freundinnen". Und doch haben beide ihre Lieblinge: Bei Ursel ist es die Quitte, bei Werner Mathes sind es der prämierte Schlehenbrand und die Kirsche.