Neckarbischofsheim/Hüffenhardt

Verkehr der Krebsbachtalbahn fällt wegen Personalmangel aus

Der Zug- und Ersatzverkehr fallen am heutigen Dienstag komplett aus. Grund ist fehlendes Personal für die Zugleitung. Ab Mittwoch soll der Betrieb wieder laufen.

12.08.2025 UPDATE: 12.08.2025 14:55 Uhr 34 Sekunden
Foto: Regionenbahn

Neckarbischofsheim/Hüffenhardt. (RNZ) Wegen Personalmangel fällt der Zugverkehr auf der Krebsbachtalbahn am heutigen Dienstagnachmittag bis Betriebsschluss aus. Das teilte die Regionenbahn mit. Ausfallen werden Züge 98210 bis 98217 und auch der Schienenersatzverkehr. 

Der Grund dafür sei, dass es wegen Personalausfällen kein Personal für die Zugleitung gibt. Diese hat die Übersicht über die Bahnstrecke und muss den Zügen die Fahrt genehmigen. 

"Wir bedauern es sehr, dass wir nach nur neun Betriebstagen den ersten Zugausfall haben. Wir wären gerne weitergefahren", sagt Pit Bretschneider, Geschäftsführer der Regionenbahn. 

Frank von Meißner, Co-Geschäftsführer der Regionenbahn, ergänzt: "Wir haben dem Streckennetzbetreiber Vorschläge gemacht, wie man eventuell künftig einen Notbetrieb durchführen könnte. Aber das letzte Wort hat der Streckennetzbetreiber der Krebsbachtalbahn." 

Ab dem morgigen Mittwoch fahren die Züge des Straßenersatzverkehrs dann wieder auf den Gleisen der Krebsbachtalbahn, die normalerweise nur im Freizeitverkehr mit nostalgischen Schienenbussen an Wochenenden befahren wird.

