"Quetschefeschd", Höpfingen: Das bekannte Höpfinger "Quetschefeschd" beginnt am Samstag traditionell um 14 Uhr mit der "Tour de Örtle" an der Festhalle, wo Fahrradfahrer, Traktorfahrer und Motorradfahrer zur gemeinsamen Ausfahrt in Gruppen losfahren. Der Abschluss der Ausfahrten findet dann in der Festhalle statt, wo ab 18.30 Uhr der bunte Abend von der Musikkapelle und der "FGH 70 Höpfemer Schnapsbrenner", gestaltet wird. Am Sonntag startet das "Quetschefeschd" um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Festhalle, bevor sich um 14 Uhr der Umzug zum Festplatz in Bewegung setzen wird. Nach dem beliebten Luftballon-Wettfliegen werden zum Festausklang Kaffee und Kuchen und Herzhaftes aus der Küche in der Festhalle angeboten.

150 Jahre Feuerwehr- und Stadtkapelle Adelsheim: Ihr 150-jähriges Bestehen feiert die Feuerwehr- und Stadtkapelle Adelsheim im Rahmen eines zweitägigen Festes. Am Samstag findet um 18 Uhr der Festakt in der Eckenberghalle statt. Am Sonntag beginnt der "Tag der Blasmusik" mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Eckenberghalle. Anschließend wird die unterfränkische Gruppe "Meeblech" stimmungsvoll das Fest untermalen. Um 14.30 Uhr übernimmt die Jugendkapelle und gibt für den gelungenen Abschluss um 16 Uhr an den Musikverein Osterburken weiter.

Kinder- und Spielzeugbasare: Verschiedene Basare locken am Samstag unter dem Titel "Rund ums Kind". Der Herbst-Winter-Basar der Krabbelstube in Walldürn findet von 13 bis 15.30 Uhr in der Nibelungenhalle statt. In Altheim in der Kirnauhalle kann von 11 bis 14 Uhr gestöbert werden, und in der Sporthalle in Bödigheim öffnen sich die Türen von 13.30 bis 15.30 Uhr.

Museumsfest, Wagenschwend: Der Heimat- und Museumsverein feiert am Sonntag sein 25-jähriges Bestehen sowie 25 Jahre Museum. Das Jubiläumsfest beginnt um 11 Uhr mit dem Festbetrieb im Hof des Museums in der Hauptstraße 35, wo sich auch Aussteller mit Vorführungen und Aktionen präsentieren. Musikalische Unterhaltung im und um das Museum, verschiedene Informationsstände sowie zahlreiche Vorführungen runden das vielseitige Angebot ab. Gleich um 11 Uhr hat sich der Räuberhauptmann Hölzerlips angekündigt und wird die Gäste auf räuberisch-humoristische Weise zum Frühschoppen unterhalten. Das Museum ist ganztägig geöffnet und kann auch mit einem Audioguide besucht werden.

Bauernmarkt, Schwarzach: Der alljährliche Bauernmarkt im Wildpark mit fast 60 Ständen, die im ganzen Park verteilt sind, findet am Sonntag von 11 bis 17 Uhr statt. Für die Kinder gibt es neben den vielen Tieren, die gestreichelt und gefüttert werden möchten, auch ein Herbstquiz. Beim Rundgang durch den Park warten allerlei Köstlichkeiten auf die Besucher, und auch Dekoliebhaber dürften mit Keramikprodukten, Schmelzlichtern, Filzprodukten, Kissen und Allerlei aus Holz und Floristik auf ihre Kosten kommen. Viele selbstgenähte und gestrickte Artikel sowie Schmuck runden das Angebot ab.

Königshöfer Messe: Das größte tauberfränkische Volksfest geht mit einer Mischung aus traditionellen Fahrspaßklassikern und neuen Highlights, einem umfangreichen Angebot an Markthändlern, der Gewerbeausstellung auf dem Freigelände sowie der Agima-Messeshow in den Ausstellungshallen weiter. Bis 24. September lockt das Treiben auf dem Messegelände jeweils ab 11 Uhr mit einem bunten Programm.