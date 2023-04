"Dui do on de Sell", Mosbach: Mit ihrem neuen Bühnenprogramm "Reg mi net uf” greifen "Dui do on de Sell" so ziemlich alles auf, was das Alltagsleben an Kuriositäten bietet. Die beiden Vollblut-Comedians Petra Binder und Doris Reichenauer verpacken am Samstag um 20 Uhr in der "Alten Mälzerei" in Mosbach Alltägliches, Ungewöhnliches aber auch Unmögliches gekonnt in ein Bühnenprogramm, sodass dabei kein Auge trocken bleibt. Hier kommt der Alltag schonungslos, unverblümt und gnadenlos auf den Tisch. Tickets gibt es hier online bei der Rhein-Neckar-Zeitung.

"Living History", Gottersdorf: Die "Living History"-Veranstaltung "Leben zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges" findet von Samstag bis Montag im Odenwälder Freilandmuseum in Gottersdorf statt. Dargestellt wird das Leben in einem kleinen Odenwald-Dorf im Jahr 1623. An allen Tagen wird die Interaktion der einquartierten Soldaten mit der Dorfbevölkerung ein Thema der Veranstaltung sein. Verschiedenes historisches Handwerk wird vorgeführt, und auch alltägliche Arbeiten der Menschen werden zu sehen sein. Die Vorführungen beginnen an allen drei Tagen jeweils um 11 Uhr und enden gegen 17 Uhr. Der Museumsbiergarten hat am Samstag von 13 bis 16 Uhr und am Sonntag und Montag jeweils von 11.30 bis 17 Uhr geöffnet.

Dorffest, Glashofen: Am Sonntag und Montag gibt es gleich zwei Gründe, in Glashofen zu feiern: Der Walldürner Ortsteil begeht seine 750-Jahr-Feier, und der Kindergarten wird 50 Jahre alt. Neben einem großen Festzelt erwarten die Besucher unter anderem verschiedene Ausstellungen und Vorführungen sowie eine Vereins- und Gewerbeschau. Das Fest startet am Sonntag um 9.30 Uhr mit einem Festgottesdienst sowie am Montag um 10.30 Uhr mit Festbetrieb im Zelt und Kindergarten.

Kunsthandwerk, Amorbach: Mit einer Premiere wird den Besuchern im fürstlichen Seegarten in Amorbach von Samstag bis Montag