Am Ostermontag ist es dann so weit: Um 12.30, 13.30, 14.30 und gegenüber um 15.30 Uhr ist jeweils Suchbeginn für die bunten Eier, die der Museumshase jeweils zuvor auf der Wiese hinter den altehrwürdigen Museumsgebäuden versteckt hat. Hierbei gibt es parallel getrennte Suchaktionen für Kindergartenkinder und für Kinder über sechs Jahren. Das Museum ist Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Die Gaststätte ist an Sonn- und Feiertagen von 11.30 bis 17 Uhr geöffnet. Am Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag sind das Museum und der Biergarten geöffnet.

> Freilandmuseum, Gottersdorf: Viele tolle Aktionen und ein volles Kreativprogramm warten über Ostern auf die großen und kleinen Besucher im Odenwälder Freilandmuseum . Bereits am Karfreitagnachmittag können Kinder im Bereich der Museumsgaststube ausgeblasene Eier unter Anleitung in Serviettentechnik verzieren. Süß und verführerisch wird es am Ostersonntag ab 13 Uhr im Bofsheimer Haus: Dort können Familien unter Anleitung aus gerösteten Kakaobohnen heiße Schokolade herstellen und gleich probieren.

> "Adventon", Osterburken: Zum Saisonauftakt veranstalten die Siedler von "Adventon" am Freitag und Samstag von 11 bis 18 Uhr ihre Tage der offenen Tür mit freiem Eintritt. Dann lassen sie sich von Besuchern des Erlebnismuseums nicht nur über die Schulter, sondern auch ein wenig hinter die Kulissen schauen, stehen Rede und Antwort, beantworten Fragen zum Mittelalter sowie zu Hausbau, Bekleidung und Ausstattung. Am Sonntag und Montag hält der Frühling Einzug im Mittelalterpark. Das österliche Frühlingsfest im "Histotainment Park Adventon" steht ganz im Zeichen von Aufbruch und Erneuerung, von Neubeginn und Wandel. Das Erblühen der Pflanzenwelt, die Live-Musik der Spielleute, kostenlose Führungen, leckere Speisen und Getränke und vieles mehr inmitten der geschäftigen Baustellen des Mittelalterparks wird am Sonntag und Montag jeweils ab 11 Uhr geboten.

> "Shark" im "Halli Galli", Buchen: Brandheiße Musik aus den Charts, Partysongs, Rockklassiker sowie Dance- und Discosounds hat die Band "Shark" im Gepäck. Diesen krassen Stilmix gepaart mit innovativer Showtechnik präsentiert eine der gefragtesten Coverbands aus der Umgebung, die in der Vergangenheit immer wieder Hallen gefüllt und erstklassige Stimmung verbreitet hat, am Donnerstag live in der Discothek "Halli Galli".

> "Bibi Blocksberg"-Musical, Mosbach: Bibi Blocksberg ist zweifellos die berühmteste Hexe Deutschlands, und aktuell mit dem Musical "Alles wie verhext!" auf Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Zum 40. Jubiläum der Serie ist das neue Cocomico-Musical am Samstag um 14 Uhr auch in Mosbachs "Alter Mälzerei" zu erleben. Im neuen Musical geht es um Tage, an denen einfach nichts gelingen mag. Das fängt morgens schon beim Aufstehen mit dem falschen Fuß an und zieht sich über den ganzen Tag. Dann ist einfach "Alles wie verhext!".

Die kleinen und großen Hexen-Fans im Saal der "Alten Mälzerei" dürfen zusammen mit Bibi, ihrer Mutter und ihrer Oma miterleben, wie das Abenteuer bei diesem Familien-Pop-Musical am Ende ausgeht. Eintrittskarten für die Veranstaltung gibt es am Ticketschalter der Rhein-Neckar-Zeitung im Gartenweg in Mosbach sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

> Schlossmarkt, Erbach: Zahlreiche Marktbeschicker sorgen am Samstag dafür, dass sich die Besucher des Erbacher Schlossmarktes auf eine bunte Auswahl an Kunsthandwerk, regionalen Produkten und kulinarischen Angeboten freuen können. Von 13 bis 18 Uhr findet der Genussmarkt auf dem Marktplatz mit einem musikalischen Rahmenprogramm, leckeren Köstlichkeiten, regionalen Produkten und Kunsthandwerk sowie einem Kinderprogramm statt. Für die kleinen Besucher gibt es eine Malstation sowie eine Ostereiersuche im Lustgarten um 14 und um 16 Uhr.

> "Zeitreise Mittelalter", Würzburg: Die große Familienausstellung "Zeitreise Mittelalter" entführt in die Lebenswelt des Hoch-und Spätmittelalters. Dabei gibt es noch bis 30. April auf mehr als 900 Quadratmetern Ausstellungsfläche nicht nur über 140 spannende Exponate aus dem Mittelalter zu bestaunen, sondern auch zahlreiche Mitmachstationen, die jene ferne Zeit erlebbar machen.

Jedes Kapitel der Ausstellung präsentiert originale Objekte und spannende Informationen. Die Ausstellungsbereiche regen zudem an, selbst aktiv zu werden. Bodenleitspuren führen zu Taststationen, Hörerlebnisse laden zum Lauschen ein, und zahlreiche Bereiche warten darauf, spielerisch entdeckt zu werden. Das Museum in der Festung Marienberg ist von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.