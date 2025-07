Neckar-Odenwald-Kreis. (ahn) Wie sehr man von der Infrastruktur abhängig ist, zeigt sich meist erst, wenn sie mal nicht so funktioniert, wie man es gewohnt ist. Wie am gestrigen Montag, als gegen 19 Uhr in Teilen des Mittelzentrums Buchen der Strom ausfiel.

Betroffen davon waren Teile von Bödigheim, Götzingen, Schlierstadt, Seckach, Zimmern und Großeicholzheim. "Ursache war ein technischer Defekt im 20-Kilovolt-Mittelspannungsnetz", informierte der zuständige Netzbetreiber Netze BW auf Anfrage der RNZ.

"Letztendlich handelte es sich um einen Doppelerdschluss. Dieser ist vergleichbar mit einem Kurzschluss, wie er im Haushalt vorkommen kann – nur auf einer höheren Spannungsebene."

Nach spätestens zwei Stunden war allerdings wieder Saft auf der Leitung: "Durch Umschaltungen im Stromnetz konnte der Netze BW-Entstördienst in Zusammenarbeit mit der Leitstelle die Versorgung schrittweise wieder herstellen. So hatten um 19.23 Uhr die ersten Haushalte und um 20.47 Uhr die letzten betroffenen Haushalte wieder Strom", so die Netze BW.