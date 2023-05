Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Im Neckar-Odenwald-Kreis leben derzeit rund 1200 Menschen aus der Ukraine und etwa 700 Flüchtlinge aus anderen Ländern: eine gewaltige Aufgabe für den Landkreis und die Kommunen. Anlässlich des Flüchtlingsgipfels, der am Mittwoch in Berlin stattfand, haben wir uns mit Landrat Dr. Achim Brötel über die Situation vor Ort und seine Einschätzung, was der Gipfel

Weiterlesen mit + Lokale Themen + Hintergründe

+ Analysen

Meine RNZ+ Zugang zu allen Inhalten von RNZ+ und unserem exklusiven Trauerportal

Zugang zu allen Inhalten von RNZ+ und unserem exklusiven Trauerportal Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt

Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ Angebot für Neukunden 0,99€ 1 Monat einmalig 0,99 €

danach 6,90 € pro Monat

Zugriff auf alle RNZ+ Artikel

inkl. gratis Live-App Jetzt kaufen Tagespass 1,99€ 24 Stunden alle RNZ+ Artikel lesen Jetzt Tagespass kaufen Sie sind schon Printabonnent? 5,30€ Digital Plus 5,30 € pro Monat

inkl. E-Paper

Alle RNZ+ Artikel & gratis Live-App Jetzt Digital Plus kaufen Oder finden Sie hier das passende Abo Shop Sie haben bereits ein Konto? Einloggen