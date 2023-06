> So wie es nach Wintersonnenwende, Weihnachten und dem Dreikönigsfest "naus zus" geht, geht es nach der Sommersonnenwende jetzt wieder "nei zus", also mit kürzer werdenden Tagen in Richtung Weihnachten. Anfangs kaum wahrnehmbar, aber immerhin: schon am 30. Juni etwa, geht die Sonne hier bei uns vier Minuten später auf und verkürzt den helllichten Tag auf dann nur noch 16,33 Stunden. Aber jetzt ist die Zeit der Erdbeerernte und nicht des Erbsenzählens … (ekö)

> Weil das ganze also eine astronomische Sache ist, heißt der 21. Juni der astronomische Sommeranfang. "Kalendarischer" heißt er, weil der astronomische Sommeranfang zumeist auf den 21. Juni fällt. Dass es zusätzlich einen meteorologischen Sommeranfang gibt, stets am 1. Juni, das hingegen ist willkürlich festgelegt und hat dabei statistische Gründe: Durch die Betrachtung von gleichen, viermal drei vollen Monaten Frühling, Sommer, Herbst und Winter nämlich, lassen sich die vier Jahreszeiten rechnerisch-statistisch einheitlicher auswerten.

> Warum ist das so? Weil Nord- und Südpol der Erde nicht senkrecht übereinander stehen, sondern unser Planet "leicht gekippt ist". Dadurch ergeben sich für Nord- und Südhalbkugel beim Umkreisen der Sonne im Jahreskreis jeweils zwei unterschiedliche Situationen. Aktuell ist unser Norden der Sonne am nächsten zugewendet, der Süden folglich am weitesten abgewendet – dort ist jetzt Winter. Mit dem Weiterkreisen der Erde wendet sich das nun. Der Süden dreht sich der Sonne wieder stärker zu, der Norden ihr wieder ab.

> Man kennt den 21. Juni auch als Mittsommer, als kalendarischen oder "astronomischen" Sommeranfang, wie auch unter dem Begriff "der längste Tag des Jahres". Was aber hat es mit all dem auf sich? Sonnenaufgang über unserer Region ist am heutigen 21. Juni um 5.15 Uhr, Sonnenuntergang um 21.38 Uhr. Ganze 16,38 Stunden Tageslicht lassen sich dann genießen. Zum Vergleich: Am Tag der Wintersonnenwende, am 22. Dezember, werden es nur 8,06 Stunden sein.

Seit 2020, seinem Eintritt in den Ruhestand und dem Beginn der Corona-Pandemie, bestreitet der Buchener Künstler in der Region keine Bühnenprogramme mehr. In seinem Tonstudio entstehen gleichwohl noch Audio-Produktionen unterschiedlichster Art. Zum heutigen Sommeranfang am 21. Juni, verschenkt er an die Menschen unserer Region eine Extraportion Sommerfreude: einfach die Augen schließen, die Ohren öffnen – und ab in den Sommer starten!

Neckar-Odenwald-Kreis. Stefan Müller-Ruppert – wie kein zweiter Künstler in der Region steht der Buchener für niveauvolle Unterhaltung mit Text und Noten. Die Herzenswärme und unverblümte Direktheit der Menschen des Odenwaldes lässt er in seinen dialektgeprägten Rezitationen ebenso aufleben, wie ihre bisweilen Schelmigkeit und Verschmitztheit, ihre traditionelle Vesper-, Trink- und Sangesfreude, irgendwo zwischen Kochkäs‘ und Most, Hausmacher Worscht un em Schoppe Routem. So besingt er die "Rhabarbarabarbara" ebenso wie das Dornröschen (mit "sch"!) und lässt es rote Rosen regnen.

Von Engelbert Kötter

Morgen ist der 21. Juni. Haben Sie gerade Sommergefühle, Herr Müller-Ruppert?

Aber ja, allerdings sind diese nicht abhängig vom Datum im Kalender, sondern von der gefühlten Wärme auf der Haut. Und davon hab ich ja auch auf dem Kopf genug. Daher gehen die Sommergefühle für mich in dem Moment los, wenn ich das Haus nicht mehr ohne Kappe verlasse.

Welche drei Dinge zählen für Sie zu Ihren persönlichen, unabdingbaren Sommervergnügen?

Sommer ist für mich die grundsätzliche Verlagerung des Lebens nach draußen auf die überschattete Terrasse (wenn es nicht zu heiß ist), die Gestattung der ein oder anderen Eiskugel und die wundervollen Stunden des späteren Nachmittags auf der sattgrünschattigen Terrasse des Bistros "Waldeck".

Was macht für Sie Sommer im Odenwald aus?

Da sind z. B. die Schlossfestspiele in Zwingenberg, die ich eigentlich noch nie versäumt habe. Zum einen, weil ich viele Jahre dort selbst mitgespielt habe, und zum anderen, weil ich nun jubelnd kulturkonsumierender Fan bin. Und ein weiterer Sommer- aber auch Ganzjahresaspekt ist das Abwandern der grandiosen Geoparkwanderwege. Ich hab diese fast alle durch. Sommers muss man halt recht früh aufstehen wegen der Hitze, aber es ist die absolut beste Form von "lerne deine Heimat kennen".

Sie haben ja nun schon über 60 Jahre Sommererfahrung: Gibt es da für Sie einen Unterschied zwischen Sommergefühlen der Kindheit und denen von heute?

Natürlich. Das Hoffen auf hitzefrei war ein ganz wichtiger Punkt damals, denn umso früher konnte man ins Schwimmbad. Die Hitze war zwar auch schon ein Thema, aber dann spielte man halt gefühlt tagelang am Stück im Wald. Und … es gab das "Zehnereis". Man stelle sich vor: zehn Kugeln für eine Mark!

Kann man Sommer überhaupt außerhalb des Neckar-Odenwald-Kreises genießen?

(lacht) Schwerlich! Da fällt mir eigentlich nur der Augustinerbiergarten in München ein.

