> Kunsthandwerkermarkt, Buchen: Beim Kunsthandwerkermarkt können Kunstliebhaber am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr in die Stadthalle strömen, um Ansprechendes aus den Bereichen kreatives Schmuckdesign, Kinderbekleidung, extravagante Mode, handgedrechselte Kunstwerke, Kalligrafie, Alpakamode, Puppen und Puppenbekleidung, Sterne, Bilder, Liköre, Tischdecken, Teddybären sowie hochwertige Metall- und Holz-Skulpturen zu bewundern. Mehr als 50 Aussteller aus dem Bundesgebiet kommen nach Buchen. Das Kinderballett der VHS Buchen führt am Samstag um 14 Uhr den "Blumenwalzer" auf, und am Sonntag wird das bekannte Gitarrenduo "Café del Mundo" auftreten.

> "Schlossweihnacht", Walldürn: Der Walldürner Weihnachtsmarkt findet im Innenhof des Verwaltungsgebäudes Schloss statt. Der Weihnachtsmarkt erstrahlt von Freitag bis Sonntag in festlichem Glanz, verspricht besinnliche Momente und kulinarische Genüsse, um die Vorfreude auf die festliche Jahreszeit zu wecken. Geboten sind ein Kinderkarussell, Glühwein, duftende Leckereien und handgefertigte Geschenke. Musikalische Darbietungen und weihnachtliche Dekorationen sorgen für die richtige Atmosphäre.

> Weihnachtsmarkt, Gerichtstetten: Zahlreiche festlich geschmückte Buden im Keltendorf sorgen beim "Karschdäider Weihnachtsmarkt" am Freitag von 16 bis 21 Uhr sowie am Samstag von 14 bis 21 Uhr für Weihnachtsstimmung. Regionale Anbieter, Vereine und Gruppen präsentieren ihre Erzeugnisse, Handarbeiten, Kunstwaren und Köstlichkeiten. Begleitet wird der Weihnachtsmarkt von einem großen Programm für Groß und Klein sowie der Krippenausstellung im Bürgersaal des Alten Rathauses.

> Weihnachtsmarkt, Osterburken: Am Samstag und Sonntag verwandelt sich der Marktplatz vor dem Rathaus in Osterburken in eine stimmungsvolle Weihnachtslandschaft und lädt alle Besucher zu einem Weihnachtsbummel und zum gemeinsamen Austausch ein. Das umfangreiche und attraktive Rahmenprogramm wird durch ein vielfältiges Angebot an Getränken und Speisen ergänzt. Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt am Samstag um 15 Uhr, am Sonntag öffnet er um 13.30 Uhr.

> Weitere Weihnachtsmärkte in der Region: Rund um die Sport- und Mehrzweckhalle in Hainstadt findet am Samstag von 15 bis 20 Uhr und am Sonntag von 14 bis 20 Uhr der Weihnachtsmarkt statt. Zahlreiche kulinarische Köstlichkeiten werden mit einigen Angeboten von Kunsthandwerkern im Foyer der Halle ergänzt. Musikalische Unterhaltung sowie ein Nikolausbesuch bereichern das Programm.

Zahlreiche weihnachtlich geschmückte Buden im Ambiente des gotischen Kreuzgangs, entlang der Außenfassade des Klosters und im beheizten Prälatensaal des Kloster Bronnbach warten mit einem vielfältigem Angebot für die Besucher auf. Konzerte, Ausstellungen sowie Musikgruppen runden das Programm ab. Geöffnet ist am Samstag von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11.30 bis 19 Uhr.

> Weihnachtsmarkt, Miltenberg: Kulinarische Köstlichkeiten, originelle Geschenkideen und kreatives Kunsthandwerk werden beim Budenzauber am Alten Rathaus, am historischen Marktplatz, geboten. Illuminationen, Feuerschalen und Kerzenschein sowie ein vielseitiges Programm mit Live-Musik und zahlreiche Aktionen in der Weihnachtswerkstatt laden zum Verweilen ein. Die Altstadt lädt zum vorweihnachtlichen Einkaufsbummel ein, und auch das Outlet-Center bietet tolle Geschenkideen. Der Weihnachtsmarkt ist an diesem sowie am nächsten Adventswochenende freitags von 14 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 12 bis 20 Uhr geöffnet.

> Weihnachtszauber, Tauberbischofsheim: Ein stimmungsvolles Angebot lockt in die Innenstadt. Weihnachtsbuden mit Winzerglühwein, Punsch, heißen Cocktails und leckeren Schmankerln vom Grill laden dazu ein, auf dem Marktplatz zu verweilen. Geöffnet ist das Hüttendorf donnerstags bis samstags von 16 bis 22 Uhr und sonntags von 14 bis 20 Uhr. Täglich erwartet die Besucher an den Wochenenden bis 20 Uhr ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm. Auch die Eisbahn und Eisstockbahn steht wieder auf dem Marktplatz, wo man täglich ab 14 Uhr seine Bahnen ziehen oder einfach nur zuschauen und einen Glühwein mit Leckereien genießen kann.