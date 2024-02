> "BlechBatscherBall", Schlierstadt: Zum 13. Schlierstadter "BlechBatscherBall" lädt der Musikverein am Freitag ab 20.01 Uhr in die Mehrzweckhalle ein. Unter dem Motto "Zurück in die Goldenen Zwanziger Jahre" warten in der passend geschmückten Halle zahlreiche Show- und Gardetänze, Livemusik sowie verschiedene Bars mit traditionellen Bargetränken.

> "Hollywoodball", Hainstadt: Stars und Sternchen treffen sich am Samstag ab 20.11 Uhr in der Mehrzweckhalle beim "Hollywoodball". Unter dem Motto "Heescht goes to Hollywood" werden die Oscars an die besten Kostüme verliehen, und auch für Showeinlagen ist bestens gesorgt. Für Stimmung sorgt DJ "Hansi", der für Jung und Alt die Tanzfläche zum Beben bringt.

> "Bad-Taste-Party", Hardheim: Die schlimmsten Farbkombinationen, die gammligsten Looks – alles,was definitiv nicht zusammen passt und eigentlich niemals den Kleiderschrank verlassen sollte, ist am Samstag ab 21 Uhr in der Erftalhalle bei der "Bad-Taste-Party" genau das Richtige. Club- und Partysound von DJ "Tommy" und DJ "QT" sowie verschiedene Bars sorgen für ausgelassene Stimmung.

> "Addnfahrer", Walldürn: Der Comedian und erfolgreiche Youtuber "Addnfahrer" kommt am Samstag um 20 Uhr mit seinem Live-Programm "S’ Lem is koa Nudlsubbn" in die Nibelungenhalle. Der Kabarettist aus dem Landkreis Bad Tölz erzählt Geschichten aus einem "baorischen" Leben von der Kindheit und Jugend bis zum Urlaub in Thailand mit der ersten Freundin. Und Dr. Sommer darf natürlich auch nicht fehlen. Karten gibt es unter www.eventim.de und unter www.reservix.de im Internet.

> Fastnachtsumzug FG "Lustige Vögel", Schweinberg: Für die FG "Lustige Vögel" geht die Kampagne in Richtung heiße Phase. Diese wird am Sonntag um 14.10 Uhr mit dem großen Fastnachtsumzug durch die Straßen und Gassen Schweinbergs eingeläutet. Fastnachtsfreunde können sich auf einen Umzug freuen, der neben den großen Fastnachtsgesellschaften des Narrenrings Main-Neckar auch zahlreiche weitere Gruppen und Motivwagen befreundeter Vereine präsentiert. Anschließend findet die große After-Umzugsparty mit DJ "Tommy" statt.

> "Dino Live Show", Mosbach: In die immer wieder faszinierende Welt der Dinosaurier kann man sich am Sonntag in der Alten Mälzerei entführen lassen. Die "Dino Live Show" gastiert um 14 Uhr mit Dino-Nachwuchs und vielen neuen Attraktionen. Die Show ist laut Veranstalter schon für kleinere Kinder geeignet, liefert rund 80 Minuten Programm mit vollbeweglichen, computergesteuerten und lebensechten Dinosauriern, die speziell für diese Präsentation angefertigt wurden. Mutige Kinder dürfen auf den Dinos reiten oder sie füttern. Eintrittskarten gibt es ab 13 Uhr an der Tageskasse.