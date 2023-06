> Weindorf, Würzburg: Mitten in der Innenstadt, auf dem Würzburger Marktplatz, findet wieder das Würzburger Weindorf statt. Dabei werden über 100 verschiedene Frankenweine in stimmungsvollen Fachwerklauben ausgeschenkt. Neben den bekannten und beliebten Weindorfspezialitäten bietet das Weinfest auch in diesem Jahr ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm für Jung und Alt. Geöffnet ist bis Sonntag täglich von 11 bis 23.30 Uhr.

> Walderlebnispfad, Buchen: Entlang der Morre schlängelt sich der Walderlebnispfad auf rund drei Kilometern durch den Wald zwischen Buchen und Hollerbach und zurück. An den Erlebnisstationen können sich Kinder ausprobieren, balancieren, hüpfen und musizieren oder bei einem gemütlichen Spaziergang den Wald entdecken. Informationstafeln erklären die Bäume und die Besonderheiten der Landschaft. Startpunkte sind am Hollersee oder am Großen Roth (am Pfadfinderheim).

> Nachtflohmarkt, Amorbach: Unter dem Motto "Krims und Krams im Kerzenschein" wird jeden ersten Freitag im Monat in Amorbach ein schöner Abend in ganz besonderem Ambiente geboten. Der von der Stadt Amorbach veranstaltete Nachtflohmarkt wird von Musik und Kulinarik umrahmt. Von 19 bis 23 Uhr kann in der Löhrstraße allerlei Trödel und Antikes erworben werden. Außerdem bieten Vereine und die Gastronomie kleine Leckereien für die Besucher an.

> Bienenmarkt, Michelstadt: Jedes Jahr in der Pfingstwoche ist Bienenmarktzeit in Michelstadt. Das zweitgrößte Volksfest im Odenwaldkreis wird bis Sonntag mit einem großen Vergnügungspark, einem Verkaufsmarkt, Ständen mit Köstlichkeiten sowie Festzeltbetrieb und Rahmenprogramm gefeiert. Am Sonntag taucht zum Abschluss ein Blumenkorso die Innenstadt in bunte Farben.

> Italienischer Markt, Heilbronn: Eine bunte Vielfalt und große Auswahl an einzigartigen Geschmackserlebnissen erwarten die Besucher am Freitag und Samstag von 10 bis 22 Uhr beim italienischen Markt. Extra angereiste italienische Händler bieten mediterrane sowie traditionelle italienische Köstlichkeiten und vieles mehr zum Kauf an. Auch für den großen und kleinen Hunger zwischendurch ist gesorgt. Zum passenden Urlaubsfeeling mit italienischem Flair erklingt abends Livemusik in der Heilbronner Innenstadt.

> "La Finesse" und "The Leonard-Cohen-Project", Wertheim: Gleich zwei musikalische Veranstaltungen finden am Wochenende auf der Burg in Wertheim statt. Das Streichquartett "La Finesse" verbindet am Freitag Klassik, Filmmusik und Pop zu einem Konzerterlebnis, das die Geschichte der großen Musikmeister neu erzählt. In den mitreißenden Bühnenshows gelingt den Virtuosinnen dabei der Spagat zwischen klassischen Kompositionen und moderner Musik. "The Leonard Cohen Project" konzentriert sich am Sonntag unter dem Titel "Songs of Love and Hate" auf die frühen Lieder von Leonard Cohen, die noch maßgeblich von seiner markanten Stimme und Gitarrenbegleitung geprägt sind. Das Duo spielt diese Songs in einer eigenen, authentischen Version, ohne Leonard Cohen nachzuahmen. Beide Konzerte beginnen um 20 Uhr im Burggraben. Karten für die beiden Veranstaltungen gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet unter www.burgwertheim.de.