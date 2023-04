Neckar-Odenwald-Kreis. (afa) Im März ist die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim auf 11.445 zurückgegangen. Das sind 178 Arbeitslose oder 1,5 Prozent weniger als im Februar, aber 1544 oder 15,6 Prozent mehr als im März 2022. Die Arbeitslosenquote liegt unverändert zum dritten Mal in Folge bei 3,4 Prozent. In Baden-Württemberg liegt die Quote wie im Februar bei 3,8 Prozent.

"Erfreulich ist, dass im Vergleich zum Vorjahr die Langzeitarbeitslosigkeit um rund sieben Prozent zurückgegangen ist", so Elisabeth Giesen, die Leiterin der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim. Mit Blick auf alle Arbeitslosen liegt der Rückgang für diese Jahreszeit jedoch unter dem Durchschnitt der Vorjahre. "Eine Erklärung dafür ist, dass die Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind, von den Jobcentern betreut werden. Bisher gibt es nur vereinzelte Arbeitsaufnahmen, denn ohne Deutschkenntnisse gibt es wenig Möglichkeiten." Die Integrations- beziehungsweise Sprachkurse dauern, so Giesen, meistens neun bis zwölf Monate. Frühestens in der zweiten Jahreshälfte erwarte sie, dass dieser Personenkreis in nennenswertem Umfang auf dem Arbeitsmarkt aktiv wird.

Doch es gebe auch dann noch viele Unsicherheiten, was die Vermittlung in Arbeit angeht: Oft sind es alleinerziehende Frauen, die nach Deutschland gekommen sind. "Also muss die Kinderbetreuung geregelt sein. Und keiner weiß, wie sich die Situation im Kriegsgebiet entwickelt und ob und wann eine Rückkehr in die Heimat erwünscht und möglich sein wird", so die vorsichtige Einschätzung von Elisabeth Giesen.

Im März wurden 944 neue Arbeitsstellen gemeldet, 515 oder 35,3 Prozent weniger als im Februar und 373 oder 28,3 Prozent weniger als im März 2022. Insgesamt waren 8160 Stellen gemeldet, 106 oder 1,3 Prozent weniger als im Februar und 274 oder 3,5 Prozent mehr als im März 2022. "Die duale Ausbildung ist eine wichtige Säule, wenn es um die Deckung des Fachkräftebedarfes geht", so Elisabeth Giesen. Und weiter: "Eine weitere gute Möglichkeit ist es, beschäftige Hilfskräfte zu Fachkräften weiterzubilden."

Im Neckar-Odenwald-Kreis liegt die Arbeitslosenquote aktuell bei 3,8 Prozent (Februar: 3,9 Prozent). Im März waren hier 3061 Menschen arbeitslos gemeldet, 77 oder 2,5 Prozent weniger als im Februar, 447 oder 17,1 Prozent mehr als im März 2022. 627 Personen meldeten sich arbeitslos, 701 beendeten die Arbeitslosigkeit. Arbeitgeber im ...