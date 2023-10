Von Ann-Kathrin Frei

Neckar-Odenwald-Kreis. Die Akzeptanz von psychischen Erkrankungen ist noch immer nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Darin sind sich einige Experten im Neckar-Odenwald-Kreis einig. Die Stigmatisierung von psychischen Krankheiten, die meist im Verborgenen stattfinden und nicht immer offensichtlich sind, ist nach wie vor hoch. Um dem entgegenzuwirken und über weitere Themen zu sprechen, traf sich eine Expertenrunde mit Dr. Lukas Alexa, Dr. Martina Kirsch, Susann Oltmanns-Heller, Dr. Karsten Rudolf und Felicitas Tumfart, um mit der RNZ am Welttag der seelischen Gesundheit zu sprechen.

"Wir wollen Betroffenen und auch Angehörigen vermitteln, an welche Stellen sie sich wenden können. Es geht uns darum, Hürden abzubauen und niederschwellige Angebote zu machen", stellte Dr. Karsten Rudolf, Ärztlicher Direktor der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie an der Diakonie-Klinik in Mosbach, zu Beginn des Gesprächs klar. Für ihn ist es selbstverständlich, dass es "normal ist, verschieden zu sein". Er und alle anderen Beteiligten arbeiten eng zusammen und wollen ihren Teil dazu beitragen, dass psychische Erkrankungen als nichts Abnormales angesehen werden.

"Das Besondere an psychischen Erkrankungen ist ja, dass es sich bis zu einem gewissen Grad um Erfahrungen handelt, die viele Menschen kennen. Da entstehen schnell Unsicherheiten, vor allem bei der Frage, ab wann Menschen Hilfe brauchen. Sich da zu positionieren, ist deutlich schwieriger als bei anderen Krankheitsbildern", unterstützt Dr. Lukas Alexa, Leitender Arzt der Psychiatrischen Klinik und der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Neckar-Odenwald-Kliniken in Mosbach. Das Zentrum für psychologische Gesundheit Neckar-Odenwald biete mit Tagesklinik, stationären Aufenthalten und Beratungen für die Kreiskrankenhäuser ein breites Spektrum an Hilfsangeboten. Zudem gebe es in Wiesloch einen rund um die Uhr besetzten Notdienst. "Dort kann man sich jederzeit melden."

Dennoch stellen Rudolf und Alexa klar: Es muss nicht immer gleich ein Facharzt sein. Man könne zunächst mit Vertrauten sprechen, sich im Internet über Krankheitsbilder informieren und dann mit dem Hausarzt sprechen. Mögliche Kompetenzmängel bei Hausärzten im Landkreis sieht Alexa nicht. "Hausärzte sind ausgebildet. Sie haben ein Gespür für ihre Patienten und nehmen bei Verdacht Kontakt mit uns auf."

Susanne Oltmanns-Heller vom Diakonischen Werk Neckar-Odenwald-Kreis stellte den sozialpsychologischen Dienstein als ein erstes Hilfsangebot vor. "Bevor man sich an den Arzt oder eine Klinik wendet, bieten wir eine erste Hilfe an. Wir wollen den Weg dorthin erleichtern. Das Angebot ist wirklich groß." Wie schnell man dort einen Termin bekomme, richte sich nach der Dringlichkeit des Erstkontakts. "Wenn wir merken, dass es ein Notfall ist, finden wir immer kurzfristig einen Termin." Wann es sich um einen Notfall handele, dabei müsse man sich auf seine Erfahrung und sein Gefühl verlassen.

Wartezeiten gibt es auch bei den anderen Einrichtungen. "Die wird es auch immer geben", stellt Rudolf klar. "Drei Wochen bis drei Monaten Wartezeit in der Kinder- und Jugendpsychiatrie lassen sich nicht vermeiden." Dennoch: Es gebe eine Notfallaufnahme, die jederzeit erreichbar sei.

Felicitas Tumfart, Fachbereichsleiterin Psychiatrie der Awo, berichtet über die Auslastung der Unterstützungsangebote der Arbeiterwohlfahrt. Sie sieht Steigerungen bei den Betreuungs- und Wohnangeboten und auch bei den besonderen Wohnformen in Mosbach. "Wir wachsen von Jahr zu Jahr und brauchen immer mehr Plätze. Wir haben mit 15 angefangen und sind jetzt bei 64 Plätzen." Deshalb ist es für sie wichtig, neue Betreuungsformen zu entwickeln. Mögliche Ansätze, die Wartezeiten zu entschärfen, sehen Rudolf und Tumfart in der digitalen Welt. "Wir müssen diese Formen aktiver nutzen", so Rudolf. Tumfart kann sich auch digitale Beratungen von Patienten im eigenen Zuhause vorstellen. "Wir müssen einfach offen sein."

Anders siehts in der Suchtberatungsstelle Mosbach (mit Außenstelle Buchen) aus. Deren Leiterin Dr. Martina Kirch stellt einen Unterschied zur Beratungsstelle in Heidelberg fest. "In Heidelberg wird die offene Beratung sehr gut angenommen. In Mosbach kommt kaum jemand in die Sprechstunde. Warum das so ist, kann sie nur vermuten. "Eigentlich sind die Räume versteckt, man muss keine Angst haben, entdeckt zu werden." Manche Suchtkranke sieht Kirsch auch tagelang am Gebäude vorbeigehen, bevor sie in die Sprechstunde kommen. "Sucht, egal ob Alkohol oder Drogen, hat ein besonderes Stigma. Dabei gibt es nicht nur den Vollabsturz, den Menschen, der unter der Brücke lebt. Dazwischen liegen noch ganz viele Graustufen."

Gerade in Bezug auf Arbeit und Schule wird deutlich, wie stark die negativen Zuschreibungen psychischer Erkrankungen noch immer sind. "Grundsätzlich würde ich eher raten, vorsichtig damit zu sein, den Arbeitgeber zu informieren", so Alexa. Es komme auch darauf an, wie man im Unternehmen verwurzelt sei und wie die Unternehmenskultur tatsächlich aussehe. "Das muss man selbst spüren. Aber Offenheit ist nicht immer angebracht. So weit sind wir noch nicht." Bei Kindern und Jugendlichen drehe sich ein Teil der Gespräche gegen Ende der Therapie auch darum, wie man seinen Aufenthalt kommuniziere und wem man es erzähle, sagt Rudolf.

Dabei könnte es ganz anderes sein: "Menschen, die sich Hilfe suchen, haben damit viel geleistet, dürfen aber nicht stolz auf sich sein und müssen es verbergen. Dabei sind sie Helden", so Kirsch.