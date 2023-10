Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) Im Herbst steigt die Gefahr von Wildunfällen. Deshalb gibt die Kreisjägervereinigung Buchen Verkehrsteilnehmern Tipps für eine sichere Fahrt an die Hand. Reh, Hirsch und Wildschwein sind jetzt intensiv auf Nahrungssuche, um sich Fettreserven für den Winter anzufressen. Auf ihren Wanderungen kreuzen Wildtiere regelmäßig Verkehrswege, insbesondere Bundes- und Landstraßen. Erhöhte Unfallgefahr besteht vor allem in der Morgen- und Abenddämmerung, warnen die Jäger. Die meisten Kollisionen ereignen sich zwischen 6 und 9 Uhr morgens, wenn der Berufsverkehr in die Dämmerung fällt.

In Deutschland ereignet sich im Schnitt etwa alle zweieinhalb Minuten ein Wildunfall mit Reh, Hirsch oder Wildschwein – insgesamt rund 250.000 Unfälle pro Jahr. Für das Wild endet ein Zusammenstoß meist tödlich, aber auch Menschen kommen immer wieder zu Schaden. Im Jahr 2022 gab es laut Statistischem Bundesamt in Deutschland rund 2600 Verunglückte bei insgesamt rund 2300 Wildunfällen mit Personenschaden.

Die KJV appelliert daher an Autofahrer, besonders in der Dämmerung entlang von Wiesen und beim Durchqueren von Waldgebieten wachsam zu sein und lieber etwas langsamer zu fahren, um im Ernstfall rechtzeitig bremsen zu können. Bereits Tempo 80 statt 100 verkürzt den Bremsweg um circa 24 Meter und kann dazu beitragen, einen Aufprall mit einem Wildtier zu vermeiden.

Folgende Tipps hat Kreisjägermeister Roland Braun zusammengestellt:

> In der Dämmerung, auf Landstraßen entlang von Wiesen, Maisfeldern und in Waldgebieten aufmerksam fahren.

> Erhöhte Vorsicht auf neu gebauten Straßen – besonders durch den Wald: Wild nutzt vertraute Pfade.

> Fuß vom Gas: Angepasstes Tempo und Bremsbereitschaft können Kollisionen mit kreuzendem Wild verhindern.

> Ist ein Tier in Sichtweite: Bremsen, abblenden und hupen.

> Ein Wildtier kommt selten allein: Verkehrsteilnehmer sollten auf nachfolgende Tiere achten.

> Ist eine Kollision unvermeidbar: Bremsen, Lenkrad festhalten und kein Ausweichmanöver riskieren!