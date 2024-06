Von Caspar Oesterreich

Neckar-Odenwald-Kreis. Aufgrund des milden Winters hat die Zeckensaison in diesem Jahr schon früh begonnen. Forschende erwarten deshalb für 2024 höhere Fallzahlen an FSME- und Lyme-Borreliose-Erkrankungen, vor allem in Risikogebieten, zu denen auch der Neckar-Odenwald-Kreis gehört.

Laut dem Landesgesundheitsamt liegt in Risikogebieten die Wahrscheinlichkeit einer FSME-Infektion nach einem Zeckenstich zwischen einem und zwei Prozent. Neue Forschungen belegen nach Angaben der Universität Hohenheim jedoch eine hohe Dunkelziffer: "Das Virus wird siebenmal häufiger übertragen als bisher angenommen", schreibt die Fakultät Agrarwissenschaften auf ihrer Webseite. Darüber hinaus sei zu beobachten, dass zuletzt alle zwei Jahre eine hohe Anzahl an FSME-Erkrankungen gemeldet werden und nicht, wie in der Vergangenheit, alle drei Jahre, warnen die Experten. Dass die FSME-Fälle in Deutschland 2023 zurückgegangen sind, sei eine trügerische Entwicklung. Der längerfristige Trend gehe – vor allem aufgrund der klimatischen Veränderungen – nach oben, betonen die Wissenschaftler von der Uni Hohenheim.

Hintergrund Zeckenbiss verhindern > Im Wald und auf Wiesen geschlossene Schuhe, lange Hosen sowie Kleidung mit langen Ärmeln tragen. > Auf heller Kleidung entdeckt man die Spinnentiere leichter. > Nach einem Aufenthalt im Freien sollte der Körper sorgfältig nach Zecken abgesucht werden. Das gilt ganz besonders auch für Kinder, die draußen gespielt haben. > Zecken bevorzugen bestimmte Stichstellen, wie zum Beispiel den Haaransatz, Ohren, Hals, Achseln, Ellenbeuge, Bauchnabel, Genitalbereich oder Kniekehlen. > Zeckensprays bieten für einige Stunden einen gewissen Schutz; dabei sollte man nicht vergessen, auch die Haaransätze einzusprühen. > Kommt es doch zum Stich, sollte die Zecke zügig mit einer Pinzette oder Zeckenkarte (ohne Drehen!) entfernt und die Wunde anschließend desinfiziert werden. Auf keinen Fall die Zecke mit Öl oder Klebstoff beträufeln, da sie dann Sekret in die Wunde abgibt. (cao)

Kommt es zu einer Infektion mit dem FSME-Virus, können etwa sieben bis 14 Tage nach dem Zeckenstich grippeähnliche Beschwerden wie Fieber oder Kopfschmerzen auftreten. Bei der Mehrzahl der Betroffenen heilt die Frühsommer-Meningoenzephalitis ohne Folgen aus. "Ist aber das zentrale Nervensystem oder das Rückenmark betroffen, kann dies zu bleibenden Schäden führen", betont man bei der AOK Rhein-Neckar-Odenwald.

Im Jahr 2023 wurden in Baden-Württemberg insgesamt 125 FSME-Fälle gemeldet. 74 Personen mussten aufgrund einer Hirnhaut-, Gehirn- beziehungsweise Rückenmarksentzündung im Krankenhaus behandelt werden, informiert das Landesgesundheitsamt. Im Neckar-Odenwald-Kreis wurde ein bestätigter FSME-Fall dem Gesundheitsamt übermittelt, wie dessen Leiterin Dr. Martina Teinert auf Anfrage der Rhein-Neckar-Zeitung erklärt.

Was die Lyme-Borreliose betrifft, findet sich für den Landkreis eine Auswertung der AOK. Demnach haben sich im Jahr 2022 insgesamt 467 Versicherte aus der Region mit Borrelien infiziert und mussten ärztlich behandelt werden. "Unbehandelt kann die Lyme-Borreliose Organsysteme betreffen, insbesondere die Haut, das Nervensystem und die Gelenke", sagt Joachim Bader, Geschäftsführer der AOK Rhein-Neckar-Odenwald. Nach einer Infektion (einige Tage bis Wochen nach dem Zeckenstich) sind meist Fieber, Muskel- und Kopfschmerzen sowie Müdigkeit die Folgen. Auch eine sogenannte Wanderröte ist dann häufig zu beobachten. Diese deutliche ringförmige Hautrötung ist oft im Zentrum blasser als am Rand. Der rote Ring wandert dann allmählich nach außen. "Die Wanderröte zeigt sich nicht bei allen Infizierten. Deshalb ist es wichtig, sich auch dann an einen Arzt zu wenden, wenn innerhalb von etwa sechs Wochen nach dem Zeckenstich grippeähnliche Beschwerden auftreten", erklärt Dr. Ralph Bier, Mediziner bei der Krankenversicherung.

Ohne Antibiotika ist bei Lyme-Borreliose das Risiko für einen schweren Verlauf erhöht. Dann kann es in der Folge zu einer Neuroborreliose mit Lähmungserscheinungen, Nervenentzündungen oder einer Gehirnhautentzündung kommen. Selten entwickelt sich nach einer unbehandelten Borreliose auch eine Lyme-Arthritis mit Entzündungen und Schwellungen der Gelenke. Beide Erkrankungen können mit Antibiotika behandelt werden und bleiben meist ohne Spätfolgen.

Bei FSME dagegen steht keine antivirale Therapie zur Verfügung. Einmal ausgebrochen, können lediglich die Symptome behandelt werden. Anders als gegen Borreliose-Bakterien gibt es gegen die FSME-Viren jedoch eine Impfung. Um den vollen Impfschutz zu erreichen, sind in der Regel drei Spritzen notwendig. Zwei bis fünf Wochen nach der ersten folgt die zweite. Der dritte Piks ist dann ein Jahr später fällig.

Im Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises rät man zur Immunisierung, "da der Krankheitsverlauf einer Frühsommermeningitis schwerwiegend ist und tödlich enden kann", begründet Leiterin Martinas Teinert die Empfehlung. Auch die AOK Rhein-Neckar-Odenwald, die Ständige Impfkommission (Stiko) sowie das Robert-Koch-Institut (RKI) sprechen sich für die Schutzimpfung aus und befürworten sie vor allem bei Menschen in Risikogebieten, die sich viel im Freien aufhalten.