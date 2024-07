Neckar-Odenwald-Kreis. (cao) Auf den ersten Blick wirkt das graue Foto wenig interessant, farblos und mit irgendeinem Belichtungsfehler verzerrt. Nach etwas genauerer Betrachtung beeindruckt es dann aber doch ziemlich.

Mit nur einem Schnappschuss hat RNZ-Leserin Mona Geiger beim Unwetter am vergangenen Montagabend gleich zwei Blitze eingefangen, einen in der Ferne und einen ganz nah – direkt auf der gegenüberliegen Straßenseite. "Da mein Bild viele Personen fasziniert hat, weil sie solch einen Einschlag noch nie beobachtet haben, möchte ich dies gerne mit vielen weiteren Menschen teilen", schrieb Geiger in einer E-Mail an die RNZ.

Die Erkenntnis, dass bei Gewittern eine elektrische Spannung zwischen Wolken und der Erde besteht, die sich dann in einem Blitz entlädt, ist keinem Geringeren als Benjamin Franklin zu verdanken. Besonders berühmt ist sein Drachenexperiment, von dem er erstmals 1752 in einem Zeitungsbeitrag berichtete.

Das Originalfoto. Foto: Geiger

Annähernd 300 Jahre sind seitdem vergangen, so ganz verstanden hat die Wissenschaft die Phänomene der sich am Himmel entladenen Lichtbogen allerdings immer noch nicht. Über die genauen physikalischen Vorgänge bei Kugel- und Perlschnurblitzen zerbrechen sich die Forschenden weiterhin die Köpfe.

Nachgewiesen ist zum Beispiel, dass ein Erdblitz in mittleren Breiten in der Regel ein bis zwei Kilometer lang wird, während es Wolkenblitze auf durchschnittlich fünf bis sieben Kilometer Länge bringen. Wobei in Brasilien auch schon einmal ein 700 Kilometer langes Exemplar gesichtet wurde.

Auf bis zu 30.000 Grad Celsius erhitzt sich die Luft, wenn sich in der Wolke auf einen Schlag bis zu 400.000 Ampere entladen. Erst wenn sich das dadurch erzeugte Magnetfeld schließlich abbaut, dehnen sich die ionisierten Luftmoleküle explosionsartig aus und der Donner ist geboren. Alles ziemlich kompliziert, aber faszinierend anzusehen – vor allem im Doppelpack.