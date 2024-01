Neckar-Odenwald-Kreis. (cao) Auch der Bauernverband Neckar-Odenwald will gegen die Kürzungspläne der Bundesregierung im Agrarbereich demonstrieren. Am Montag ist eine Schlepper-Fahrt vom Schlossplatz in Merchingen bis zum Gewerbegebiet "Business-Park" in Adelsheim geplant. Am Donnerstag, 11. Januar, soll es außerdem eine sogenannte "Sternfahrt" von Hardheim bis Sinsheim zur PreZero-Arena geben. Auf dem Stadionparkplatz P 9 ist am Nachmittag dann eine Kundgebung vorgesehen.

Mitte Dezember hatten die Koalitionsspitzen den Wegfall der Teilerstattung für Agrardiesel (21,48 Cent pro Liter) sowie die Abschaffung der Kfz-Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge angekündigt – und damit bundesweit Proteste ausgelöst. Am Donnerstagnachmittag ruderte die Bundesregierung nun zurück: Die Kfz-Steuerbefreiung soll beibehalten, die Subventionen für den Agrardiesel schrittweise bis 2026 abgebaut werden.

Die Kompromissbereitschaft der Ampel sei ein gutes Zeichen, sagt Albert Gramling, Vorsitzender des Bauernverbands im Neckar-Odenwald-Kreis. "Beim Streik bleibt es dennoch." Erst wenn alle Sparmaßnahmen zurückgenommen werden, sei man zufrieden. "Im Moment gibt es in der Landwirtschaft keine Alternative für den Diesel", betont Andreas Sigmund, Geschäftsführer des Bauernverbands im Kreis.

Beginnen soll die Protestfahrt am Montag bereits um 6 Uhr in Merchingen, ab 5 Uhr werden sich die Landwirte mit ihren Schleppern in die Kolonne einreihen. Auf der Fahrt nach Adelsheim werde man die Autobahn bei Osterburken queren, wobei es zu Verkehrsbehinderungen an der dortigen Zu- und Abfahrt kommen könnte. Sigmund rechnet mit mehr als 100 Teilnehmern. Bei der Sternfahrt am Donnerstag von Hardheim über Mosbach bis Sinsheim über die Bundesstraßen 27 und 292 sollen entlang der Route immer mehr Landwirte dazukommen. Man rufe alle Teilnehmer zu einem friedlichen Protest auf, so Sigmund. "Wir grenzen uns ganz klar gegen rechte Gruppen ab, rassistische und hetzerische Parolen werden nicht geduldet."