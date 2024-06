Hardheim/Neckar-Odenwald-Kreis (adb) Ebenso plötzlich wie unverhofft kam für viele Einsatzkräfte aus den unterschiedlichsten Teilen Deutschlands der Einsatzalarm, als das Ahrtalhochwasser im Juli 2021 seine verheerenden Auswirkungen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen entfaltete. Für viele Einheiten war eines gemeinsam: der lange Weg bis zum Einsatzort. Weil die Verantwortlichen damit rechnen, dass sich solche Einsatzlagen mehren, üben die Einheiten des Katastrophenschutzes im Neckar-Odenwald-Kreis die Verlegung als Marschübung. Am Samstag passierte die Kolonne mit Einheiten der Feuerwehr, des Deutschen Roten Kreuzes und des Wasserrettungszugs der DLRG auf ihrem Rückweg aus dem Main-Tauber-Kreis die Erftalgemeinde Hardheim.

Diese Marschübung war nicht nur für Fahrzeug- und Blaulichtfreunde sehenswert: Dem Tross gehörten immerhin rund 30 Einsatzfahrzeuge an. Die Route führte von Osterburken über die Autobahn A81 bis zur Raststätte "Ob der Tauber" bei Grünsfeld. Nach einem technischen Halt ging es zurück nach Walldürn.

Hardheim bildete einen weiteren Knotenpunkt: Der imposant anzusehende Konvoi fuhr über die Alte Würzburger Straße und die Querspange – vorbei am DRK-Heim – durch den Kreisverkehr Rewe-Markt und dann wieder auf die B27. Hintergrund der vom Landratsamt organisierten Übung war die Verlegung von Einheiten des Katastrophenschutzes aus dem Neckar-Odenwald-Kreis in einen anderen Kreis, die im Katastrophenfall eventuell nötig wird.

Update: Sonntag, 2. Juni 2024, 18.17 Uhr

Einsatzfahrzeuge-Kolonne rollt über A81 und B27

Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) Im Katastrophenfall kann es dazu kommen, dass Einheiten des Katastrophenschutzes aus dem Neckar-Odenwald-Kreis in einen anderen Landkreis verlegen müssen. Der dafür erforderliche motorisierte Marsch wird am heutigen Samstag geübt.

Deshalb sind an diesem Tag vermehrt Einsatzfahrzeuge unterwegs. Im Bereich der Autobahn A81 und der Bundesstraße B27 sollten Verkehrsteilnehmer mit Kolonnenverkehr rechnen.

Nach der Alarmierung treffen sich alle Einheiten, die an der Übung teilnehmen, darunter Feuerwehr, Deutsches Rotes Kreuz und der Wasserrettungszug der DLRG, in einem Bereitstellungsraum in Osterburken. Vor Ort werden die Einsatzkräfte zu einem Verband von rund 30 Einsatzfahrzeugen zusammengefasst, um in Form einer Kolonne über die Autobahn 81 in Richtung Main-Tauber-Kreis weiterzufahren.

Am Rasthof "Ob der Tauber" folgt ein technischer Halt, bevor die Einheiten anschließend in drei Marschgruppen mit je circa zehn Einsatzfahrzeugen über die Bundesstraße 27 zurück in Richtung Walldürn verlegen. Dort endet der motorisierte Marsch.