Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) Die Anzahl der Influenza-Fälle ist in den vergangenen fünf Jahren signifikant gestiegen. Laut der Analyse der AOK Rhein-Neckar-Odenwald hat sich die Zahl der AOK-Versicherten, die an Grippe erkrankt sind, in Baden-Württemberg durchschnittlich um jährlich 15,2 Prozent erhöht, im Neckar-Odenwald-Kreis sogar um 26,25 Prozent. Im vergangenen Jahr suchten landesweit 44.538 AOK-Versicherte aufgrund einer Grippe ärztliche Hilfe auf, im Neckar-Odenwald-Kreis waren es 872.

Durch die Hygienemaßnahmen während der Corona-Zeit gab es 2020 deutlich weniger Grippeerkrankungen als zuvor. Inzwischen ist die Zahl der Influenza-Patienten erheblich gestiegen, und die Experten erwarten in diesem Winter erneut eine heftige Grippewelle, da das Immunsystem gegen Influenza-Infektionen nicht mehr genügend trainiert ist.

Gleichzeitig ist die Impfbereitschaft unter den AOK-Versicherten in Baden-Württemberg deutlich gesunken: von 597.988 Impfungen im Jahr 2021 über 525.189 im Jahr 2022 auf 490.286 im Jahr 2023. Im Neckar-Odenwald-Kreis lag die Influenza-Impfquote 2023 bei den AOK-Versicherten bei 12,9 Prozent.

"Anders als eine Erkältung beginnt eine Grippe meist plötzlich mit hohem Fieber, Schüttelfrost, Schweißausbrüchen, Husten, Kopf- und Halsschmerzen", erläutert Dr. Sabine Hawighorst-Knapstein, Ärztin bei der AOK. Bei Verdacht auf eine Grippe sei es ratsam, einen Arzt zu konsultieren, besonders für Personen mit Vorerkrankungen. Die wichtigste Schutzmaßnahme sei – trotz der von Saison zu Saison unterschiedlichen Wirksamkeit – die Impfung.

"Mit zunehmendem Alter und bei chronischen Erkrankungen lassen die Abwehrkräfte nach: Infektionskrankheiten wie die Grippe können jetzt gefährliche Folgen nach sich ziehen", warnt Joachim Bader, Geschäftsführer der AOK Rhein-Neckar-Odenwald und führt als Beispiele Lungenentzündungen, Bronchitis, Herzinfarkt und Schlaganfall auf. Die Ständige Impfkommission empfiehlt die Grippe-Impfung für alle Personen ab dem Alter von 60 Jahren. Gesunden unter 60 Jahren rät die Stiko nicht von der Impfung ab.