Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) Bei der kürzlich stattgefundenen Mitgliederversammlung der Touristikgemeinschaft Odenwald (TGO) in Roigheim wurde die Beteiligung an der neuen touristischen Dachorganisation (DMO GmbH) für die Regionen im nördlichen Baden-Württemberg beschlossen. Insgesamt sechs Tourismusvereine und ein Landkreis möchten mit der Gründung dieser neuen Dachgesellschaft gemeinsam größere touristische Projekte angehen und noch mehr Gäste in die Regionen locken.

Aktuell laufen bei allen Partnern die Gremienabstimmungen, die bislang positiv ausgefallen sind, wie auch bei der TGO. "Wir erwarten durch die engere Zusammenarbeit mit den anderen Regionen natürlich Synergieeffekte, beispielsweise im Bereich der Digitalisierung. Auch Projekte wie eine Tourismuskarte für Gäste und Einheimische sind in einem solchen Verbund besser umzusetzen", erklärte Landrat Dr. Achim Brötel als Vorsitzender der Touristikgemeinschaft. Die Mitglieder stimmten bei der Versammlung einstimmig für einen Beitritt.

Geplant ist, dass die Touristikgemeinschaft Heilbronner Land, die Touristikgemeinschaft Hohenlohe, Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus, Kraichgau-Stromberg Tourismus, der Tourismusverband Liebliches Taubertal, die Touristikgemeinschaft Odenwald und der Rhein-Neckar-Kreis die Gründungsmitglieder der GmbH sind. "Wir hoffen, dass bis zur Urlaubsmesse CMT in Stuttgart im Januar 2024 alle erforderlichen Gremienbeschlüsse aus den Regionen vorliegen, damit wir im Rahmen einer Pressekonferenz weitere Informationen zur geplanten GmbH verkünden können", so TGO-Geschäftsführerin Tina Last.

Informationen der Geschäftsführerin gab es zu den Printprodukten der TGO: Alle zwei Jahre wird das Entdeckermagazin neu aufgelegt, welches neben Infos über die Urlaubsmöglichkeiten auch ein Gastgeberverzeichnis enthält. Die Version für die Jahre 2024 und 2025 ist nun druckfrisch geliefert worden. Das Gastgeberverzeichnis der Region werde vor allem in den nächsten Monaten sehr nachgefragt, da die Planungszeit der Urlaubs- und Kurzreisen anstehe.

Ebenfalls neu erschienen ist die Faltkarte für den Neckarsteig, der sich auch nach über zehn Jahren großer Beliebtheit erfreue. Die Wanderbroschüre und die Limesbroschüre haben 2023 ebenfalls einen guten Absatz gefunden und wurden nachgedruckt, da sie vergriffen waren. Im Januar erscheint dann noch die Neuauflage der Raderlebniskarte, in der die Gäste einen Überblick über die Radtouren der Region bekommen. "Mit den vielen neuen Printprodukten ist unser Lager gut gefüllt, und wir freuen uns auf die Messesaison, damit wir die Gäste für Urlaub und Ausflüge im Odenwald begeistern dürfen", berichtete Last.

Bei der ersten Messe im neuen Jahr, die CMT in Stuttgart vom 13. bis 21. Januar, sind vor allem Rad- und Wanderkarten sehr beliebt, wie die Karten für den Neckarsteig und die Römerpfade. Am ersten CMT-Wochenende präsentiert sich die TGO zudem auf der Sondermesse Fahrrad- und Wanderreisen der CMT. "Die Sondermesse ist mittlerweile so gut besucht, dass wir an den drei Tagen so viele Rad- und Wanderkarten herausgeben, wie über die gesamte Laufzeit am Hauptstand", so die Geschäftsführerin weiter.

Auch für das kommende Jahr wünschen sich die touristischen Leistungsanbieter der Region viele Gäste. Zuletzt lagen die Übernachtungszahlen noch unter dem Vor-Corona-Niveau. 2022 gab es mit 1.077.572 Übernachtungsgästen im Gebiet der TGO noch rund 15 Prozent weniger Gäste als 2019, 2023 sollte sich dieser Wert noch weiter reduziert haben. "Uns liegen die Zahlen aktuell nur bis Ende Oktober vor und auch nur für die Landkreise, noch nicht für das TGO-Gebiet. Der Neckar-Odenwald-Kreis holt wieder auf: Die Zahlen 2023 sind nur noch 5 Prozent hinter den Werten aus dem Vergleichszeitraum 2019", berichtete Last den Mitgliedern.

Aktuell feilt die TGO auch am Neckarsteig: Der Deutsche Wanderverband war vor einigen Wochen auf dem Steig zur Nachzertifizierung des Qualitätssiegels "Wanderbares Deutschland" unterwegs. Einige kleinere Verbesserungen, vor allem an der Markierung, müssen nun vorgenommen werden, dann stehe einer Nachzertifizierung auf der CMT hoffentlich nichts mehr im Wege, und der Neckarsteig darf wieder für drei Jahre mit dem Siegel "Qualitätsweg Wanderbares Deutschland" werben.

Info: Die Prospekte der TGO können kostenlos unter Tel. 06261/84-1390 und per E-Mail an info@tg-odenwald.de bestellt werden. Bei der CMT ist die Touristikgemeinschaft Odenwald in Halle 6 am Stand 6B31 und auf der Sondermesse Fahrrad- und Wanderreisen in Halle 9 an Stand 9A34 vertreten.