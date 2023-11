Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) Auf einzelnen Verbindungen der Madonnenlandbahn gibt es noch bis 22. Dezember an Werktagen Ersatzverkehr. Darauf weist die Westfrankenbahn in einer Pressemitteilung hin. Hintergrund ist ein Personalmangel bei den Lokführern und in den Stellwerken.

Die Lage sei nach wie vor sehr angespannt. Um kurzfristigen Ausfällen vorzubeugen, habe man sich in Abstimmung mit den Aufgabenträgern und Nahverkehrsexperten dazu entschieden, einzelne Leistungen durch Busse zu ersetzen.

Dabei sei berücksichtigt worden, dass der Schülerverkehr reibungslos abgewickelt werden muss.