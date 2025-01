Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Für die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in der Region verlief der Jahreswechsel erfreulich ruhig, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Heilbronn der RNZ am Neujahrsmorgen bestätigte. Demnach seien im gesamten Präsidiumsbereich keine größeren Vorkommnisse zu verzeichnen gewesen. Nachdem das Jahr 2024 mit der Amokfahrt von Grünsfeld ein ebenso unschönes wie spektakuläres Ende nahm, begann das neue Jahr dann so, wie es sein soll: ruhig und friedlich.

Im Neckar-Odenwald-Kreis zählte die Polizei vier Kleinbrände, die glücklicherweise alle ohne Personenschäden und ohne größeren Sachschaden verliefen. In Allfeld und in Buchen waren Mülltonnen in Brand geraten, in Mosbach eine Wiese und in Elztal eine Altpapiertonne.

Während die meisten Menschen noch im Bett lagen, räumten Peter Baumgärtner, Martin Braun und Konstantin Hafner vom Bauhof der Stadt Buchen am frühen Neujahrsmorgen die Hinterlassenschaften der Silvesterfeiern weg. Foto: rüb

Das neue Jahr wurde mit Böllern und Raketen begrüßt, wobei bei den meisten Feiernden die Vernunft Oberhand behielt und in der Region keine größeren Verletzungen durch das Silvesterfeuerwerk bekannt wurden.

Eine kurze Neujahrsnacht hatten Peter Baumgärtner, Martin Braun und Konstantin Hafner vom Bauhof der Stadt Buchen: Ab 7 Uhr waren sie unterwegs, um die Hinterlassenschaften des Jahreswechsels zu beseitigen. Mit der Kehrmaschine und viel Handarbeit reinigten sie die Straßen und Plätze, sammelten Flaschen ein und kehrten die Reste des Feuerwerks zusammen. "Der Müll ist im Laufe der Jahre weniger geworden", hat Martin Braun festgestellt, "er verteilt sich nicht mehr über die ganze Stadt, sondern vor allem auf bestimmte Schwerpunkte." Dennoch hatten er und seine Kollegen gut zu tun: Vier Stunden brauchten sie, um den größten Unrat wegzuräumen.