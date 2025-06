Neckar-Odenwald-Kreis. (pit) Nur mal kurz hochgerechnet: 40 Schulklassen aus dem Neckar-Odenwald-Kreis haben erfolgreich an der Nichtraucheraktion "Be Smart – Don’t Start" teilgenommen. Bei im Schnitt 25 Schülerinnen und Schülern pro Klasse hat die Aktion rund 1000 Kinder und Jugendliche in der Region erreicht.

Und im Grunde genommen sind sie alle Gewinner, wenn sie gar nicht erst