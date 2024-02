Von Stephanie Kern

Neckargerach. Kalorienarm sind frische Fastnachtskrapfen nicht gerade. Aber lecker sind sie. Am Freitag machten Rüdiger und Liliana Lang den Wochenmarkt in Neckargerach etwas närrischer als sonst. Es gab besagte Krapfen und ein Gläschen Sekt. Am Freitag steht der nächste Feiertag an: Da stellen die Langs schon seit sechs Jahren in Neckargerach den Markt.