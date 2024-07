Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) Abwechslungsreiche Radtage, ein buntes Rahmenprogramm und ein schönes Gemeinschaftserlebnis verspricht das Drei-Länder-Event, das vom 1. bis 3. August zum 23. Mal stattfindet. Die Tour führt durch die bewaldeten Berge des Odenwalds und des Spessart-Räuberlands, entlang romantischer Flusslandschaften an Main und Tauber sowie durch malerische Orte mit gemütlichem Fachwerk. Diese idyllische Kulisse bildet den Rahmen für die beliebte Radtour. Bereits rund 120 Radlerinnen und Radler haben sich für alle drei Tage angemeldet. Kurzentschlossene können auch an einzelnen Tagen teilnehmen. Die Tour ist geeignet für Trekking-Räder, Gravel- und Mountainbikes, jedoch nicht für Rennräder. Eine gute Kondition ist erforderlich.

Start und Ziel der Rundtour ist in diesem Jahr Limbach im badischen Odenwald. Sie beginnt um 8.30 Uhr am Schlossplatz, die Anmeldung ist ab 7.30 Uhr möglich. Die erste Etappe führt über 79 Kilometer zum Dreiländereck und weiter nach Heimbuchenthal im Spessart-Räuberland, mit Pausenstationen beim Dorfgemeinschaftshaus Würzberg und bei der "Alles klar!"-Arena in Erlenbach am Main. Am Etappenziel in Heimbuchenthal können Teilnehmer die Fahrraderlebnisausstellung "Pedalwelt" besuchen und an einem einstündigen E-Bike-Training der Polizeiinspektion Obernburg teilnehmen.

Am 2. August startet die Tour um 8 Uhr am Musikpavillon in Heimbuchenthal. Die Strecke führt über 95 Kilometer bis nach Tauberbischofsheim. Nach einem Anstieg bis Weibersbrunn geht es gemütlich durch das Hafenlohrtal nach Marktheidenfeld. In der Mittagspause auf der Burg Wertheim besteht die Möglichkeit, an einer Burgführung teilzunehmen. Anschließend folgt die Route dem Taubertal-Radweg nach Tauberbischofsheim, wo eine Abendveranstaltung im Restaurant "Carellas" die Tour abrundet.

Am dritten Tag stehen 81 Kilometer bis zum Ziel in Limbach auf dem Programm. Auftakt ist um 8 Uhr am Marktplatz in Tauberbischofsheim. Die erste Pause ist am Sportplatz in Boxberg geplant. Die Route führt über den Grünkern- und Skulpturen-Radweg nach Merchingen zur Mittagsrast. Das finale Teilstück verläuft über den Skulpturen-Radweg zurück nach Limbach, wo die Tour am Schlossplatz gemeinsam endet. In den Etappenorten Heimbuchenthal, Tauberbischofsheim und Limbach wird abends ein Unterhaltungsprogramm mit Musik und Tanz angeboten.

Tagesteilnehmer sind bei der Tour willkommen. Die Anmeldung dafür ist jeden Tag ab 7.30 Uhr möglich. Ein Rücktransfer von Radfahrer und Rad zum Ausgangspunkt ist organisiert und in der Teilnahmegebühr von 25 Euro ebenso enthalten wie die Teilnahme an der Abendveranstaltung, den Führungen und dem Pedelec-Training.

Info: Die Tourismusverbände, die Polizei der drei Bundesländer, das Bayerische Rote Kreuz, ein Reparaturservice der Firma Zweirad-Kreis in Walldürn und ehrenamtliche Tourleiter begleiten die Radtour. Nähere Informationen zur Tour, den Abfahrtszeiten und den Parkmöglichkeiten gibt es unter www.tg-odenwald.de oder bei der Touristikgemeinschaft Odenwald unter der Telefonnummer 06261/84-1390.