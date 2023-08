Neckar-Odenwald-Kreis. (joc) Vor einigen Jahrzehnten war der Neckar-Odenwald-Kreis in vielen Bereichen noch ein weißer Fleck auf der Landkarte. Das hat sich sukzessive geändert. Längst kann der Kreis neben seiner reizvollen Naturlandschaft auch mit vielen kulturellen und ökonomischen Highlights punkten und steht in diesen Bereichen den größeren Ballungszentren in nichts (mehr) nach.

Ein weiterer Mosaikstein in dieser positiven Fortentwicklung kann man in jüngerer Zeit mit dem Namen Norbert Lobeck verbinden. Der 39-jährige Heidersbacher (Vita siehe Kasten) hat nach mehrjähriger Vorbereitung jetzt die besondere Sachkunde für das Gebiet der Immobilienbewertung bei der Industrie- und Handelskammer nachgewiesen und wurde im Juli vereidigt.

Den hohen Stellenwert dieses Amtes und der damit verbundenen Prüfung belegt ein Blick auf die geringe Zahl derer, die sich aktuell "von der IHK Rhein-Neckar öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken" nennen dürfen. Es sind im gesamten Kammerbezirk Rhein-Neckar (dazu gehören Mannheim, Heidelberg, Sinsheim, Mosbach und Buchen) gerade einmal acht.

Norbert Lobeck ist 39 Jahre alt. Er stammt aus Zwingenberg am Neckar und lebt seit 13 Jahren in Heidersbach. Lobeck ist verheiratet mit der Heidersbacherin Julia (geborene Teichmann). Das Paar hat zwei Kinder. Lobeck arbeitete zehn Jahre in Buchen im Immobilienbereich. Seit 2017 ist er Geschäftsführer der Volksbank-Immobilien in Mosbach. Die Sachverständigentätigkeit und die Gutachtenerstellung übt er bereits seit rund 15 Jahren aus.

Die öffentliche Bestellung ist das anspruchsvollste Gütesiegel in Deutschland, das Immobilienbewerter erreichen können und die Qualität des Sachverständigen nachhaltig unterstreicht. Gerade der Bedarf für die Erstattung von Gutachten wird in naher Zukunft weiter deutlich zunehmen. Insbesondere Gerichte und die Finanzverwaltungen, aber auch viele Unternehmen und Verbraucher legen deshalb Wert auf die öffentliche Bestellung bei der Auswahl ihrer Gutachter.

Bis Norbert Lobeck seine IHK-Vereidigungsurkunde in den Händen halten durfte, war es ein recht steiniger Weg, denn die Antragskriterien, die Vorbereitungszeit und die Prüfung selbst sind sehr intensiv. Dem Antrag für eine Bestellung bei der zuständigen IHK sind u. a. ein ausführlicher Lebenslauf mit genauer Darstellung der beruflichen Tätigkeit, die relevanten Zeugnisse und Berufsabschlüsse, Fortbildungen, ein polizeiliches Führungszeugnis und eine Referenzliste einzureichen. Des Weiteren sind selbstverfasste Gutachten vorzulegen, deren Qualität überprüft werden. Das Verfahren inklusive Prüfung kann somit schon zwei Jahre dauern.

Auch die Prüfung selbst ist sehr herausfordernd und schwierig. Die schriftliche Prüfung ist ganztägig. Sie fand für Norbert Lobeck im Hause der IHK in Stuttgart statt. In diesem Jahr waren lediglich acht Prüflinge zugelassen, was ein neuerlicher Beleg für das harte Ausleseverfahren ist. Lediglich drei wurden zur mündlichen Prüfung zugelassen. Diese Quote entspricht in etwa dem Schnitt der letzten Jahre, denn allein bei der schriftlichen Prüfung fallen über 50 Prozent der Prüflinge durch.

Für die wenigen, die Auswahlverfahren und schriftliche Prüfung gemeistert haben, folgt noch im gleichen Jahr oder im Folgejahr ein einstündiges Fachgespräch (die mündliche Prüfung) durch ein vierköpfiges Fachgremium. Diese bestand bei der Prüfung von Norbert Lobeck aus drei langjährigen anerkannten und erfahrenen öffentlich bestellten Sachverständigen (Petra Vögele, Dr. Jürgen Koch und Clemens Gehri) sowie einem Juristen der IHK, Tim Stern aus Stuttgart.

Nachdem Norbert Lobeck auch die mündliche Prüfung erfolgreich absolviert hatte, war die Freude riesengroß. In entsprechend stimmungsvoller und heiter-gelöster Atmosphäre fand im Juli die Vereidigung bei der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar in Mannheim statt. Hier wurde auch nochmals die große Bedeutung der Öffentlichen Bestellung erörtert. Dr. Axel Nitschke, der Hauptgeschäftsführer der IHK Rhein-Neckar, unterstrich dabei noch einmal: "Diese Prüfung schaffen nur ganz wenige."

Jetzt darf Norbert Lobeck den Titel "von der IHK Rhein-Neckar öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken" tragen. Im Kammerbezirk der IHK Rhein-Neckar gibt es – mit Norbert Lobeck – gerade einmal insgesamt acht öffentlich bestellte Sachverständige für dieses Gebiet (Immobilienbewertung), die meisten kommen aus den Zentren Heidelberg und Mannheim.

Neben der IHK-Prüfung hat Norbert Lobeck übrigens noch eine weitere – vor allem in der Bankenwelt sehr geschätzte und anerkannte Qualifikation – erworben. Bei der führenden Zertifizierungsstelle "HypZert" hat er ebenfalls in diesem Sommer die Zertifizierung als Immobiliengutachter für finanzwirtschaftliche Zwecke erfolgreich absolviert.

Trotz der beiden bestandenen Prüfungen ändert sich für Norbert Lobeck der berufliche Arbeitsalltag nicht. Er bleibt weiterhin Geschäftsführer der Volksbank-Immobilien GmbH in Mosbach. Hier arbeitet er überwiegend im Vermittlungsgeschäft.