Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Wenn man durch den Supermarkt schlendert, ist Weihnachten irgendwie schon da. Noch 52 Tage, dann ist Weihnachten. Für viele Menschen ist diese Zeit damit verbunden, ein bisschen zur Ruhe zu kommen, aber auch mit Stress, für jeden das passende Geschenk zu finden. Für manche Menschen bedeutet diese Zeit im Jahr aber auch, dass sie nun jeden Cent nicht zweimal, sondern dreimal umdrehen müssen. Für diese Menschen gibt es die RNZ-Weihnachtsaktion im Neckar-Odenwald-Kreis.

Die Rhein-Neckar-Zeitung, das Diakonische Werk, der Caritasverband und das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises sowie die Sparkasse Neckartal-Odenwald ziehen seit 2009 an einem Strang, um bedürftigen Menschen in der Region zu helfen. Alleinerziehende, Alleinstehende, Rentner mit geringem Einkommen aber auch Familien, in denen trotz Arbeitsstelle das Geld einfach nicht reicht – vor allem wenn etwas Unvorhergesehenes geschieht. Im vergangenen Jahr spendeten die RNZ-Leser aus dem Landkreis und die Sparkasse 125.765 Euro. Kein neuer Rekordwert, aber trotzdem ein starkes Signal der Hilfe, der Solidarität und der Unterstützung.

Das wünschen sich die Verantwortlichen auch für die anstehende "besinnliche" Zeit und die neue Weihnachtsaktion, die nun wieder startet. Obwohl die Vorzeichen angesichts der wirtschaftlichen Lage womöglich etwas ungünstiger stehen als sonst, zeigten sich beim Auftakttermin alle zuversichtlich.

Guido Zilling, Geschäftsführer des Diakonischen Werks, erklärte: "Das Thema Konjunktur hat das Thema Energie abgelöst. Aber auch die Zahl der Spender im vergangenen Jahr hat gezeigt, dass die Menschen gerne und treu unterstützen. Zumal, so Meinrad Edinger (Geschäftsführer Caritasverband), nicht alle Stromversorger die günstigen Preise bereits wieder an die Verbraucher weitergegeben haben. "Nicht alle Energiekosten sind gesunken." Ein besonderes Problem sieht er in den Dazwischen-Zeiten. "Wenn die Bearbeitung von beantragten Leistungen lange dauert, dann führt das oft zu Notlagen." Etwa, wenn eine Familie lange auf den Kindergeldzuschlag warte – Rechnungen aber immer weiter auflaufen.

Renate Körber (Leiterin des Fachbereichs Jugend und Soziales des Landratsamts) beobachtet eine Seitwärtsbewegung bzw. Verschiebung von Hilfeleistungen. "Die Menschen, die zu uns in die Beratung kommen, haben zum Teil riesige Sorgen", erzählte Zilling. Auch er sieht die Brüche zwischen zwei Lebenslagen, das Warten auf die Bewilligung eines Antrags als Problem.

"Die Weihnachtsaktion kann einen kleinen Teil dazu beitragen, diese Lücken zu schließen", sagte der Leiter der Mosbacher RNZ-Redaktion, Heiko Schattauer. Für Sparkassendirektor Michael Krähmer zeigte das Gespräch: "Für mich hat sich die Daseinsberechtigung der Aktion nicht nur bestätigt, sondern verstärkt."

In den kommenden Wochen werden die Ausgaben Mosbach und Nordbadische Nachrichten der RNZ wieder Fälle aus der Arbeit der drei Institutionen vorstellen, die Fälle sind echt, nur etwas anonymisiert. Das Geld, das in der Weihnachtszeit gesammelt wird, hilft Bedürftigen im ganzen Jahr – ganz unabhängig von Lebkuchen und Weihnachtsschmuck. Andreas Hanel (stellvertretender Redaktionsleiter RNZ Buchen) hofft auch wieder auf breite Unterstützung. "Das empfinde ich als das Wichtigste."

1160 Spenderinnen und Spender unterstützten die Aktion im vergangenen Jahr. Die Spendensumme von durchschnittlich 98 Euro half in den meisten Fällen schon weiter. Ein Drittel der ausbezahlten Spendenmittel wurde für Nothilfe verwendet, für Lebensmittel oder Medikamente. Das zeigt, wie eng es bei manchen Menschen im Kreis ist.

Zusammen hoffen die Verantwortlichen nun wieder auf viele Spenden – die Sparkasse Neckartal-Odenwald hat ihren Betrag schon zugesagt. Wie seit einigen Jahren üblich, wird sie das Ergebnis der Aktion um zehn Prozent aufbessern.

Spendenkonto:

IBAN: DE58 6745 0048 0004 3723 97