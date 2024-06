Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) "Sowohl der Zugang als auch der Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen ist im Vergleich zu 2023 zurückgegangen – ein Zeichen für die derzeitige angespannte Konjunktur. Gleichzeitig sind aber weiterhin über 5326 freie Arbeitsstellen gemeldet. Der Markt ist also nach wie vor aufnahmefähig – insbesondere für qualifizierte Arbeitskräfte," erklärt Elisabeth Giesen. Weniger Chancen sieht die Leiterin der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim dagegen für Arbeitslose mit sogenannten Vermittlungshemmnissen. Zu diesen Hemmnissen gehören beispielsweise gesundheitliche Einschränkungen, eine nicht vorhandene oder geringe Qualifikation, sprachliche Defizite, ein hohes Lebensalter oder fehlende Kinderbetreuung.

Wer ein Jahr und länger arbeitslos ist, gilt als langzeitarbeitslos. Im Agenturbezirk beträgt der Anteil der Langzeitarbeitslosen 27,3 Prozent. "Es ist wichtig, Chancen zu schaffen und den Wiedereinstieg in ein Beschäftigungsverhältnis zu unterstützen. So können etwa Arbeitgeber Lohnkostenzuschüsse über die Förderinstrumente ,Eingliederung von Langzeitarbeitslosen‘ und ,Teilhabe am Arbeitsmarkt‘ erhalten", erklärt Elisabeth Giesen.

Elisabeth Giesen. Foto: zg

Im Neckar-Odenwald-Kreis liegt die Arbeitslosenquote bei 3,7 Prozent (Mai: 3,7 Prozent). Im Juni waren 3019 Menschen arbeitslos gemeldet, 17 (0,6 Prozent) weniger als im Mai und 146 (5,1 Prozent) mehr als im Juni 2023. Üblicherweise fällt der Rückgang der Arbeitslosenquote im Juni stärker aus. 589 Menschen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos, 609 Menschen beendeten die Arbeitslosigkeit. Arbeitgeber haben 126 Stellenangebote gemeldet, 13,7 Prozent weniger als im Juni 2023. Der Bestand an Stellenangeboten liegt insgesamt bei 718; 41,9 Prozent weniger als im Juni 2023. In Baden-Württemberg liegt die Arbeitslosenquote bei 4,1 Prozent (Mai: 4,1), in Deutschland bei 5,8 (Mai: 5,8).

Von den 3019 Arbeitslosen im Kreis wurden 1607 vom Jobcenter Neckar-Odenwald betreut (Juni 2023: 1569). Die Geschäftsstellen der Arbeitsagentur im Neckar-Odenwald-Kreis betreuten 1412 Arbeitslose (Juni 2023: 1304).

Ausbildungsmarkt

"Die Chancen, einen Ausbildungsplatz zu bekommen, sind im Juni in nahezu allen Branchen sehr gut – auch noch für dieses Jahr", schätzt Giesen. Sie empfiehlt allen, die auf der Suche sind, sich an die Berufsberatung zu wenden und mit den Beratern die aktuellen Ausbildungsangebote durchzusprechen. "Denn mit einer abgeschlossenen Ausbildung hat man das Fundament, auf das sich aufbauen lässt", so Giesen. Aktuell sind noch 2716 der gemeldeten Berufsausbildungsstellen im Agenturbezirk unbesetzt. Seit Beginn des Berufsberatungsjahres im Oktober letzten Jahres haben sich 2689 Bewerberinnen und Bewerber gemeldet, das sind zwei Prozent mehr als vor einem Jahr. Im gleichen Zeitraum wurden 5213 Berufsausbildungsstellen gemeldet, 5,8 Prozent weniger als vor einem Jahr.