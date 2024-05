Goldener Mai und Querbeat, Buchen: Am Wochenende findet in Buchen das "Einkaufsfest der Region" statt. Die Aktivgemeinschaft Buchen hat ein attraktives Rahmenprogramm zusammengestellt: Es gibt abwechslungsreichen Darbietungen auf der Show-Bühne vor dem Alten Rathaus, Köstlichkeiten von Vereinen und ortsansässigen Metzgereien sowie einen Flohmarkt auf dem Oberen Marktplatz. Außerdem präsentieren die Buchener Autohäuser ihre neuesten Modelle. Für die kleinen Gäste kommt das Kindertheater in die Stadtbücherei, zudem gibt es in der Marktstraße Ballonkunstwerke. Die Fachgeschäfte haben am Samstag von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 13 bis 189 Uhr geöffnet. Am Samstagabend findet zudem erstmals die Liveveranstaltung "BCHQuerbeat" statt. Ab 20 Uhr nehmen sieben Live-Bands in den Gastronomien in Buchen die Besucher auf eine musikalische Weltreise mit. Im Gasthaus "Zum Schwanen" spielt "Café con Leche", im "Reichsadler" tritt "Colludie Stone" auf, im "Brunnencafé" gibt es Musik von "Il Duo Italiano", im "Alten Milchhäusle" spielt "RunLive" und im "Prinz Carl" begeistert "Grupa Virus". Ab 21 Uhr gibt es "FM-Funmusic" im "Waldeck" und "I Finton Duo" in der "Schüttelbar". Der Eintritt beträgt am Abend 9 Euro, dafür gibt es freien Eintritt in allen beteiligten Kneipen.

Mayday-Festival, Hardheim: Am Samstag treten um 19.30 Uhr in der Erftalhalle "Trashfelgel", "Dowhnright Scary!" und "Toxic Doc" auf. Bei den drei Top-Acts mit regionalem Bezug gibt es kräftige Bässe, donnernde Metal-Akkorde und tiefer gestimmte Gitarren. Der Erlös geht in voller Höhe an den Freundes- und Förderkreis "Unser Krankenhaus". Der Eintritt ist frei, Spenden für das Krankenhaus sind erwünscht.

Erlebnistag Natur und Umwelt, Amorbach: Die Joachim-und-Susanne-Schulz-Stiftung lädt am Sonntag von 11 bis 17 Uhr zu einem Erlebnistag in der Alten Turnhalle in Amorbach ein, der die Gäste auf eine spannende Umweltreise mitnimmt und Ohrwürmer garantiert. Highlight des bunten Tagesprogramms ist das etwa einstündige Familienkonzert "Jolli sieht Grün!", das sowohl zum Nachdenken als auch zum aktiven Mitmachen anregt. Die abwechslungsreichen Songs erzählen u. a. vom Lebensraum Wald, vom spannenden Beruf des Naturforschers und von Ressourcenverschwendung. Eine Ausstellung liefert zudem Tipps und Anreize, um Ressourcen zu schonen und aktiv zum Klimaschutz beizutragen.

Blumenmarkt, Mosbach: Der Frühling lässt grüßen – am Samstag lockt von 9 bis 16 Uhr der Blumenmarkt auf den Marktplatz in Mosbach. Gärtnereien, Pflanzenanbieter und Floristen präsentieren eine weite Bandbreite an schönen Artikeln für Haus und Garten. Ab 9 Uhr lädt der Jugendgemeinderat in Kooperation mit dem Bereich "Junge Menschen" der Johannes-Diakonie zum Frühstück "all inklusiv(e)" in den Rathaussaal ein. Im Anschluss an die Musik zur Marktzeit, die ab 10.30 Uhr in der Stiftskirche stattfindet, erklingt auf der Bühne der Marktterrasse ab 12 Uhr handgemachter Cover-Rock von "Smirnoff Light". Um 11 Uhr startet eine öffentliche Altstadtführung vor der Tourist-Information, und um 14 Uhr beginnt eine Führung "Mosbach vor 50 Jahren und heute" am Château-Thierry-Platz.

Ladies Night, Wertheim: Der Stadtmarketingverein lädt am Freitag zur Ladies Night ein. Die Besucherinnen können von 18 bis 22 Uhr in 25 beteiligten Geschäften stöbern, einkaufen und sich dabei mit Sekt, Rabatten und besonderen Angeboten verwöhnen lassen. Zentraler Ort ist der Marktplatz. Dort untermalen "The Super Sonics" feat. Eva-Maria Cruse die Ladies Night musikalisch. Ab 19.30 Uhr treten auf dem Marktplatz Tanzgruppen der Tanzschule "Physical Funk" auf. Eine Fotowand ermuntert zum Mitmachen bei einem Gewinnspiel. Und für den kleinen und großen Hunger. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Kunsthandwerkermarkt, Tauberbischofsheim: Am Samstag und Sonntag kann man jeweils von 11 bis 18 Uhr vom Marktplatz bis zum Schlossplatz kunsthandwerkliches Geschick live erleben. Künstler und Kunsthandwerker bieten handgefertigte Produkte in vielfältigen Bereichen wie Keramik, Schmuck, Holz und vielem mehr an.