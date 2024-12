Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Eine ausgelassene und fröhliche Silvesterfeier gehört für viele Menschen zu einem gelungenen Start ins neue Jahr. Bei aller Freude über den Jahreswechsel sollten einige Empfehlungen beachtet werden, damit es kein böses Erwachen gibt. Darauf weisen Polizei und Feuerwehr hin.

So hat das Polizeipräsidium Heilbronn die Sicherheitslage zum Jahreswechsel im Blick und ist mit erhöhter Präsenz für die Bürgerinnen und Bürger im Einsatz: "Mit Aufmerksamkeit und Wachsamkeit möchten wir dazu beitragen, dass alle gut und sicher ins neue Jahr starten können", sagt Polizeipräsident Frank Spitzmüller.

Das Polizeipräsidium lege auch in diesem Jahr einen besonderen Fokus auf öffentliche Ansammlungen an neuralgischen Plätzen zum Jahreswechsel. "Die Polizei wird insbesondere lageorientiert Präsenz vor Ort zeigen und entsprechende Kontrollmaßnahmen durchführen", heißt es in einer Pressemitteilung.

Zudem sei besonders zu beachten, dass in einigen Gemeinden auch ein generelles Verbot für das Abbrennen von Feuerwerken besteht, wie beispielsweise in der Mosbacher Altstadt. In der Nähe von Krankenhäusern und Altenheimen ist das Abbrennen von Feuerwerkskörpern ebenfalls untersagt. Außerdem wurde das Waffengesetz novelliert und ein weitreichendes Messerverbot eingeführt. Dieses untersagt explizit das Führen von Messern jedweder Art bei öffentlichen Veranstaltungen und im Personennahverkehr.

> Die Feuerwehr in Baden-Württemberg gibt Tipps für ein sicheres Silvesterfeuerwerk:

> Feuerwerksartikel gehören nicht in die Hände von Kindern, Jugendlichen und alkoholisierten Personen!

> Knallkörper und Raketen nur im Freien verwenden. Ausreichenden Sicherheitsabstand zu Personen und Gebäuden einhalten und die Gebrauchsanweisung beachten!

> Knaller nicht zusammenbündeln, nicht wieder anzünden; unbrauchbar machen mit Wasser!

> Raketen nur senkrecht abfeuern, sicheren Standplatz wählen (leere Flasche im Flaschenkasten). Auf eine sichere Flugrichtung achten!

> Raketen bei stärkerem Wind und Windböen nicht abfeuern!

> Auf keinen Fall Feuerwerkskörper selbst herstellen oder illegal aus dem Ausland importieren. Achten Sie auf das BAM-Prüfzeichen der Bundesanstalt für Materialforschung- und prüfung!

> Für den Notfall Löschmittel (Eimer mit Wasser, Feuerlöscher) bereitstellen!

> Schützen Sie Haus und Wohnung vor Brandgefahren. Entfernen Sie Möbel, Hausrat und andere brennbare Gegenstände von Balkonen und Terrassen. Schließen Sie Fenster und Türen und nehmen Sie Rücksicht auf Kinder und Tiere, die sehr unter der Knallerei leiden!