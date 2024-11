Von Rüdiger Busch

Neckar-Odenwald-Kreis. Als "eine der besten Grundsatzentscheidungen des Ausschusses" adelte Landrat Dr. Achim Brötel in der Sitzung des Kreistagsausschusses für Wirtschaft, Umwelt und Verkehr am Mittwochabend in Mudau das im Jahr 2012 beschlossene Erhaltungskonzept für die Kreisstraßen. Rund 16 Millionen Euro wurden seither in den Erhalt