Osterburken. (lra) Zur Abnahme des Leistungsabzeichens der Feuerwehren im Neckar-Odenwald-Kreis traten vor Kurzem 28 Mannschaften mit insgesamt 201 Teilnehmern erfolgreich auf dem Gelände rund um die Baulandhalle in Osterburken an. Ab dem frühen Morgen legten 19 Gruppen die Prüfung in Bronze ab, sieben in Silber und zwei in Gold.

In möglichst realistischen und praxisnahen Szenarien stellten die Prüflinge ihr Können unter Beweis. Die Prüfungsbedingungen des Leistungsabzeichens sind an denjenigen Anforderungen orientiert, die ein Einsatzgeschehen regelmäßig an die Feuerwehrkameraden stellt. In der Prüfungssituation wird somit erprobt, was die Feuerwehrangehörigen im täglichen Einsatz zu erwarten haben.

28 Mannschaften mit 201 Feuerwehrangehörigen aus dem Neckar-Odenwald-Kreis haben erfolgreich die Leistungsabzeichen in Bronze, Silber oder Gold abgelegt. Foto: Landratsamt

Bei der Abnahme der Stufe "Bronze" muss ein Löschangriff mit Personenrettung über eine Leiter innerhalb von sieben Minuten möglichst fehlerfrei vorgeführt werden. Bei den Stufen "Silber" und "Gold" kommt eine zweite Übung im Bereich der technischen Hilfeleistung dazu. Bei der Stufe "Gold" wird die Abnahme zusätzlich um einen Theorie-Teil erweitert.

Unter den prüfenden Blicken der 22-köpfigen Schiedsrichter-Mannschaft rund um Schiedsrichterobmann Markus Stang und dessen Stellvertreter Arno Noe sowie Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr und dessen Stellvertreter Bernd Häring zeigten die Mannschaften durchweg gute Leistungen.

Bereits am frühen Mittag durften die ersten Mannschaften ihre Abzeichen aus den Händen von Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr entgegennehmen. Unter den Gästen und Grußwortrednern an diesem ereignisreichen Tag waren Landrat Dr. Achim Brötel und Bürgermeister Jürgen Galm (Osterburken), die beide zum Abschluss des Tages die Leistungen der Mannschaften lobten, sowie Bürgermeister Martin Diblik (Billigheim), Bürgermeister Christian Ernst (Haßmersheim), Bürgermeister Michael Grimm (Roigheim), Bürgermeister Ralph Matousek (Rosenberg) und der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands, Michael Genzwürker.

Vor der offiziellen Verleihung und Hauptübergabe der Abzeichen an die erfolgreichen Mannschaften erfolgte die Verabschiedung von Schiedsrichter Uwe Bender. Nach seiner letzten Abnahme wurde Benders Verdienst nach langjähriger Tätigkeit im Neckar-Odenwald-Kreis hervorgehoben. Eine besondere Würdigung erhielt er durch die Auszeichnung mit der Ehrennadel in Gold des Kreisfeuerwehrverbands Neckar-Odenwald-Kreis.

Nach einem langen, aber erfolgreichen Tag freuten sich die Gruppen aus Buchen, Hardheim, Haßmersheim, Mosbach, Mudau und Walldürn sowie die gemischten Mannschaften aus Elztal, Fahrenbach, Hüffenhardt, Neckargerach, Schwarzach, Waldbrunn, Zwingenberg, Roigheim, Widdern und Schefflenz über das Bronzeabzeichen. Das silberne Abzeichen hefteten sich die Teilnehmer aus Billigheim, Buchen, Heidelberg, Osterburken und Schefflenz an die Brust. Das goldene Abzeichen wurde an zwei Gruppen aus Roigheim, Schefflenz und Adelsheim verliehen.