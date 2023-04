Buchen/Mosbach. (pm) Seit Karfreitag sind bundesweit die letzten Corona-Beschränkungen aufgehoben. Einhergehend gibt es auch an den Neckar-Odenwald-Kliniken in Buchen und Mosbach eine weitere Lockerung bei den Besucherregeln.

So entfällt seit Freitag die Pflicht zum Nachweis eines negativen Coronatests. Ein Besuch ist weiterhin täglich von 15 bis 19 Uhr möglich. In der Entbindungsstation und auf der Palliativstation in Buchen sowie aus anderweitigen dringenden medizinischen Gründen in den Kliniken Buchen und Mosbach ist ein Besuch auch außerhalb der Besuchszeiten möglich.

Besucher und Patienten müssen keine FFP2-Maske mehr tragen. Auf der Isolationsstation begrenzt sich die Besuchsmöglichkeit weiterhin auf einen Besucher pro Tag.