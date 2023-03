Um den Forderungen nach einer gerechteren Bezahlung Nachdruck zu verleihen, hatte die Gewerkschaft Verdi am gestrigen Dienstag zu Streiks an den Neckar-Odenwald-Kliniken aufgerufen. Hier die Versammlung vor der Mosbacher Klinik. Foto: Heiko Schattauer

In Mosbach versammelten sich an die 100 Mitarbeiter. ​Foto: Heiko Schattauer

Wie nach ihm Gewerkschaftssekretär Simon Habermaaß kritisierte Schreiweis das aus ihrer Sicht unzureichende Angebot der Arbeitgeber und freute sich über den regen Zuspruch auf diesen ersten größeren Streik in der Historie der Kliniken: "Wir schreiben heute Streikgeschichte", so Habermaaß. Am frühen Nachmittag legte man am Kliniken-Standort in Mosbach noch einmal nach und personell sogar einen drauf: An die 100 Streikende machten hier lautstark – und abermals (sinnbildlich und real) im Regen stehend – auf sich und das kollektive Anliegen aufmerksam.

Warnstreik an den Kreiskliniken in Buchen und Mosbach

Vorerst sei mit keinen weiteren Streiks in der Region zu rechnen, so Habermaaß. Vor der nächsten Verhandlungsrunde am 27. März werde es aber noch eine größere Kundgebung in Heilbronn geben, an der sich ebenfalls wieder Beschäftigte der Kreiskliniken beteiligen würden.

Mit einem Bus waren die streikenden Mitarbeiter aus dem Landkreis zur großen Demo der Beschäftigten aus dem Gesundheitswesen in Heilbronn gefahren, sagte Gewerkschaftssekretär Simon Habermaaß. Rund 500 Streikende gingen dort am Mittwoch auf die Straße.

Mosbach/Buchen. Nach dem großen Warnstreik am Dienstag haben Mitarbeiter der Neckar-Odenwald-Kliniken den Streik am heutigen Mittwoch fortgesetzt. Zwar waren deutlich weniger Beschäftigte im Ausstand als am Dienstag, aber dennoch mussten die Krankenhäuser in Buchen und Mosbach in den Notdienstbetrieb wechseln.

Von Rüdiger Busch

"Wir haben nach erneuter Streikankündigung seitens der Gewerkschaft die Kapazitäten vorsorglich wiederum reduziert, planbare Eingriffe abgesagt und als zusätzliche Sicherheit für unsere Patienten die Notdienstvereinbarung aktiviert", teilte der Kaufmännische Leiter der Kliniken, Harald Löffler, auf Anfrage der Rhein-Neckar-Zeitung mit. Die Versorgung der Patienten sei zu jeder Zeit gewährleistet gewesen.

Update: Mittwoch, 15. März 2023, 17.15 Uhr

Von Rüdiger Busch und Heiko Schattauer

Mosbach/Buchen. "Das Wetter steht sinnbildlich für unsere Situation: Die Arbeitgeber lassen und im Regen stehen!" Mit markigen Worten begrüßte Betriebsratsvorsitzender Simon Schreiweis am Dienstagvormittag im Regen von Buchen rund 80 streikende Mitarbeiter der Neckar-Odenwald-Kliniken.

Sarah Tudisco ergriff als Mitarbeiterin der "Inneren" in Mosbach das Mikrofon, berichtete von Diensten in Unterbesetzung, von einem System, das zu zerbrechen drohe, von Arbeitsmoral, die bei aller Liebe zum Job aufgrund der Umstände und Bedingungen verloren gehe. "Die Pandemie ist vorbei, und wir werden nicht mehr wahrgenommen. Wir müssen einfach auf uns aufmerksam machen", begründete die junge Kliniken-Beschäftigte, warum sie sich am Streik beteiligte. Ihr gleich taten es viele junge und vor allem auch viele weibliche Kollegen.

"Früher hat man Streik immer mit Männern verbunden, das hat sich inzwischen glücklicherweise geändert", erklärte Gewerkschaftsmann Habermaaß, der zugleich von einer "enormen Streikbereitschaft" berichtete. Die Arbeit niedergelegt hatten am Dienstag nicht nur diejenigen, die sich auf den beiden Kundgebungen vor den Krankenhäusern versammelten, sondern laut Habermaaß und Co. noch etliche weitere Mitarbeiter. "So mancher oder manche, der oder die eigentlich streiken wollte, hatte auch Notdienst zu verrichten".

Während es streikbedingt am Dienstag keine geplanten Operationen gab, hatten die Kliniken mit der Gewerkschaft Verdi eine Notdienstvereinbarung abgeschlossen, sodass die Notfallversorgung für die Bevölkerung sichergestellt war.

"Die Mitarbeitenden hatten den Streik so verantwortungsvoll organisiert, dass der Betrieb der Krankenhäuser aufrechterhalten werden konnte. Die Versorgung der stationären Patientinnen und Patienten wie auch die Notfallversorgung für die Bevölkerung war immer sichergestellt. Die abgeschlossene Notdienstvereinbarung wurde damit erfüllt", erklärte der Kaufmännische Leiter der Kliniken, Harald Löffler.

Mit dem Warnstreik wollten die Beschäftigten unter dem Motto "Wir sind es wert" in den laufenden Tarifverhandlungen ein deutliches Zeichen setzen. Das erste Angebot der Arbeitgeber lautete insgesamt fünf Prozent mehr Lohn in zwei Stufen plus Einmalzahlungen. Verdi fordert dagegen 10,5 Prozent mehr Geld.

"Wir sind systemrelevant, wir werden gelobt und angeblich wertgeschätzt", betonte Simon Schreiweis, "doch wenn es ans Geld geht, ist das plötzlich alles vergessen!" Seine Erkenntnis: "Die Wertschätzung geht nur bis dahin, wo es anfängt, Geld zu kosten", sagte er unter dem Beifall der streikenden Kollegen, die nicht nur Respekt und Anerkennung verdient hätten. "In Zeiten der Rekordinflation braucht es eine deutliche und nachhaltige Erhöhung der Entgelte."

"Die Beschäftigten im Gesundheitssektor haben in der Pandemie alles gegeben und wurden beklatscht", sagte Habermaaß. Drei Jahre später würden die Arbeitgeber ihnen nun ein solches Angebot "ins Gesicht klatschen". Besonders kritisierte er eine vorgesehene Ausnahmeregelung, wonach Kliniken Lohnkürzungen vollziehen könnten, wenn sie rote Zahlen schreiben. "Damit sollen wir die Zeche für eine verfehlte Gesundheitspolitik zahlen!" Mit Pfiffen und Buh-Rufen quittierten die Mitarbeiter das Angebot der Arbeitgeberseite und unterstrichen damit sogleich, dass ihnen der Gewerkschaftssekretär aus dem Herzen sprach.

Um den Forderungen Nachdruck zu verleihen, müsse Druck aufgebaut werden. Und dies gelinge nur durch Streiks, so Habermaaß, der sogleich ankündigte: "Das war heute nicht der letzte Streik!"

Update: Dienstag, 14. März 2023, 17.15 Uhr