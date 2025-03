Buchen/Mosbach. (RNZ) Die Gewerkschaft Verdi Heilbronn-Neckar-Franken ruft für den Dienstag Klinikbeschäftigte in Buchen und Mosbach ganztägig zum Streik auf. Die Notdienstversorgung ist sichergestellt: Die Zentralen Notaufnahmen sind für Notfälle geöffnet. Planbare Operationen, Untersuchungen und Eingriffe, die keine Notfälle sind, finden am Streiktag nicht statt.

Wie Verdi in einer Pressemeldung mitteilte, sei die Streikbereitschaft an den Neckar-Odenwald-Kliniken hoch, und die Beschäftigten werden am großen bezirklichen Streiktag inklusive Demo in Heilbronn teilnehmen. Danach sind Foto-Aktionen in Buchen und Mosbach geplant.

Bei den Neckar-Odenwald-Kliniken richtet sich der Aufruf zum Warnstreik an alle nicht-ärztlichen Beschäftigten im Früh- und im Spätdienst. Dank einer Notdienstvereinbarung werde einem Teil der streikwilligen Klinikbeschäftigten, so Verdi in der Pressemeldung, ihr Grundrecht auf Streik ermöglicht, während die anderen streikbereiten Beschäftigten am Streiktag den Notdienst für die Notversorgung der Patienten leisten.

Am Streik beteiligen sich Pflegekräfte, Therapeuten sowie Mitarbeiter aus den Bereichen Labor und Röntgen sowie Servicekräfte, Küchenkräfte und viele weitere Berufsgruppen, die sonst gemeinsam den Klinikalltag zum Wohl der Patienten stemmen.

Vor der dritten und letzten Verhandlungsrunde ab dem 14. März erhöhen die Streikenden den Druck auf die Arbeitgeber, die bisher bei allen Forderungen blockieren. Verdi ruft somit Beschäftigte des Öffentlichen Diensts in Mosbach, Buchen und im ganzen Verdi-Bezirk Heilbronn-Neckar-Franken zum Warnstreik auf.