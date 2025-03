Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) Die zentralen Zukunftsfragen für eine hohe Lebensqualität im ländlichen Raum will das Land mit dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) adressieren: attraktives Wohnen in lebendigen Gemeinden, eine gesicherte Grundversorgung, die Möglichkeit, sich in gemeinschaftliche Aktivitäten einzubringen, sowie interessante Arbeitsplätze in einer wirtschaftlich starken

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote