Mosbach. (zg) Der Nabu Mosbach wird 50 Jahre alt. Und das feiern die Naturschützer natürlich nicht in einer Festhalle, sondern draußen in der Natur. Das Jubiläum soll zudem mit einer Botschaft verknüpft werden, nämlich mit der Bedeutung von Artenvielfalt und Biodiversität, für die sich der Nabu in Mosbach einsetzt.

Die Aktiven des Nabu Mosbach haben es sich zum Ziel gesetzt, am kommenden Sonntag, 18. Juni, – passenderweise dem bundesweiten Tag der Artenvielfalt – so viele Tier- und Pflanzenarten wie nur möglich aufzuspüren und zu dokumentieren.

Sie machen das nicht alleine, sondern laden die Bevölkerung dazu ein, mitzukommen. Von 5 Uhr morgens bis nach Mitternacht wird bei zehn verschiedenen Rundgängen und Veranstaltungen die heimische Natur erkundet und werden Artenlisten gefüllt.

Los geht es um 5 Uhr am Sportplatz des FC Mosbach im Masseldorn mit einer Vogelstimmenwanderung nach Nüstenbach. Dort schließt sich um 7 Uhr eine zweite Vogelexkursion an, um 9 Uhr geht es von Nüstenbach auf den Schreckhof, immer auf der Spur der Bäume und Sträucher des Waldes.

Vom Schreckhof aus geht es um 13 Uhr auf Heuschrecken- und Insektensuche, um 15 Uhr heftet man sich an die Spuren der Tagfalter, um 17 Uhr rückt die Botanik mit Blumen und Kräutern in den Mittelpunkt, um die es auch um 19 Uhr bei einer Mitmachexkursion mit einer Einführung in die Pflanzenbestimmungs-App "Flora incognita" gehen wird (die die Teilnehmer natürlich vorab installiert haben sollten).

Mit Einbruch der Dämmerung werden gegen 22 Uhr die Fledermäuse wach und können mit etwas Glück und einem Bat-Detector gehört und bestimmt werden. Wenn es um 23 Uhr ganz dunkel ist, bietet sich zum Abschluss in einem eigens aufgebauten Leuchtzelt die Chance zur Bestimmung und Beobachtung von Nachtschmetterlingen und anderen nachtaktiven Insekten. Soweit nicht anders vermerkt, trifft man sich vor der Gaststätte Schreckhof.

Parallel bietet der Nabu ab 13 Uhr eine Natur-Entdecker-Rallye für Familien an, deren Ergebnisse ebenfalls in die Gesamtartenliste einfließen werden. Die Gaststätte Schreckhof hat geöffnet, es gibt Getränke und kleine Stärkungen, außerdem einen Nabu-Infostand und einen Nistkastenverkauf.