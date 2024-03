Gundelsheim. (pm/cao) Der Polizeiposten in Gundelsheim bleibt vorerst erhalten. Laut Stadtverwaltung geht das aus einer Antwort des Landesinnenministeriums auf eine Anfrage des FDP-Abgeordneten Nico Weinmann hervor. Erst Mitte Dezember hatte Polizeipräsident Frank Spitzmüller ausführlich im Gemeinderat erläutert, warum eine Schließung der Dienststelle die Einsatzfähigkeit seiner Beamten verbessern würde.

Nach seinen Plänen sollten die aktuell drei Polizisten aus Gundelsheim ab Ende 2025 mit ihren vier Kollegen aus Bad Wimpfen in einem dann dort fertiggestellten modernen Neubau arbeiten und auf Steife gehen.

"Ich bin sehr froh, dass der Posten erhalten bleibt. Er ist ein wichtiger Teil unserer Infrastruktur und wertvoll für die Bürgerinnen und Bürger", sagt Bürgermeisterin Heike Schokatz.

Nach Bekanntwerden der Schließungspläne hatte sie in einem Schreiben an das Polizeipräsidium Stellung bezogen und unter anderem darauf hingewiesen, dass auch die Einwohner der Stadtteile Bachenau, Böttingen, Höchstberg mit Bernbrunn, Obergriesheim und Tiefenbach einen Anspruch auf eine schnelle und gute Erreichbarkeit in Notlagen haben.

Schokatz vertritt die Ansicht, dass der Neubau eines gemeinsamen Polizeipostens viel Geld und Zeit kostet. Dabei könne das Gebäude in Gundelsheim möglicherweise mit deutlich geringeren Mitteln ertüchtigt werden, regt die Bürgermeisterin an. Und: Der aktuelle Personalmangel der Polizei könne dazu führen, dass ein gemeinsamer Posten am Ende nicht so schlagkräftig ist wie geplant.

Das Innenministerium verweist laut Schokatz darauf, die bestehenden dezentralen polizeilichen Strukturen mit einem dichten Netz von Revieren und Posten beibehalten zu wollen. Denn sie garantierten eine effiziente und reibungslose Zusammenarbeit aller örtlichen Verantwortlichen.

Zwar wird die Struktur regelmäßig überprüft, nach eingehender Prüfung des Antrags des Präsidiums Heilbronn, die Posten Bad Wimpfen und Gundelsheim zusammenzulegen, sei das Ministerium aber zum Entschluss gekommen, die Dienststellen nicht zusammenzuführen.