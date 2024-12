Von Rüdiger Busch

Limbach. Wäre das Aus für das Textilunternehmen Odenwälder Babynest zu verhindern gewesen? Davon sind mehrere langjährige Mitarbeiter des insolventen Unternehmens überzeugt, die sich nach der Berichterstattung über die anstehende Betriebsschließung in einem Schreiben und persönlich an die RNZ gewendet haben und schwere Vorwürfe in Richtung