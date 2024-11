Mudau. (sake) "Er frisst und trinkt jetzt eigenständig", berichtet Bernhard Klier von der Tierrettung Odenwald der Redaktion über den 12-Wochen alten Kater, der in der vergangenen Woche in einem Müllbeutel auf einem Parkplatz zwischen Mudau und Schlossau gefunden wurde. Das Tier befand sich bisher stationär beim Tierarzt, da ein Schlag auf den Kopf das Gehirn des kleinen Lebewesens stark beschädigt hatte. "Durch die Hirnschwellung können epileptische Anfälle eine dauerhafte Folge sein", erklärt Klier. Deshalb sucht die Tierrettung einen Gnadenhof als Pflegeplatz. Privatpersonen kommen nicht in Betracht.

Nachdem die Redaktion am Dienstag, 29.10., über den Fund des Tieres berichtet hatte, hatten sich zahlreiche Menschen bei der RNZ und der Tierrettung gemeldet, die dem Kater ein Zuhause geben wollten. "Eine Privatperson kann diesen Aufwand kaum leisten. Da haben wir in der Vergangenheit keine guten Erfahrungen gemacht und benötigen daher einen Gnadenhof, der sich auf solche Fälle spezialisiert hat", ergänzt Klier.

Nach aktuellem Stand dürfe der Kater weder springen noch sollte er ins Freie gelassen werden. Er stehe weiterhin unter Beobachtung und benötige seine Medikamente. Laut Klier sind der Tierrettung seit dem Fund am vergangenen Dienstag rund 3000 Euro Tierarztkosten entstanden. Entsprechend bittet der Vorsitzende: "Wir sind wirklich dankbar über die vielen Hilfsangebote. Wer uns aber wirklich helfen möchte, tut dies am besten mit einer Spende." In einem Jahr hat der Verein aufgrund solcher Fälle rund 30.000 Euro Kosten, die selbst getragen werden müssen. Denn die Tierrettung Odenwald ist ein eingetragener Verein, stellt keine Rechnungen und bekommt auch keine regelmäßigen Fördergelder.

Nach dem Halter des Tieres wird weiter ermittelt. Anzeige wurde erstattet und nach Zeugen gesucht, doch konnte bisher noch niemand ausfindig gemacht werden.

Info: Mehr Informationen zur Tierrettung Odenwald und dem Spendenkonto.

Update: Montag, 4. November 2024, 10.55 Uhr

Mudau. (sake) Aus einer lila Mülltüte auf einem Parkplatz zwischen Mudau und Schlossau kommt ein leises Miauen, worauf Spaziergänger aufmerksam wurden und die Polizei in Buchen alarmiete. Die Beamten meldeten sich daraufhin bei der Tierrettung Odenwald. Die rücken an und sichern sofort das kleine, schwache Lebewesen, dass wie Müll entsorgt wurde.

"Es handelt sich hier um einen etwa 12 Wochen alten Kater, nicht gechipt und auch nicht kastriert", erzählt Bernhard Klier, Vorsitzender der Tierrettung, auf Nachfrage der Redaktion. "Er ist in einem kritischen Zustand", sagt er. "Wer auch immer den Kater hier entsorgt hat, hat zuvor mit einem harten Gegenstand auf ihn eingeschlagen." Der Besitzer habe wohl gedacht, dass das Tier tot sei und es danach weggeworfen, so die Vermutung des Tierschützers.

Auf diesem Parkplatz zwischen Mudau und Schlossau wurde das Tier gefunden. Foto: Tierrettung Odenwald

Doch der kleine Kater überlebte und wurde von der Tierrettung umgehend zu einem Tierarzt gebracht. Hier stellte man eine schwere Hirnverletzung fest. "Durch den Schlag ist das Gehirn stark angeschwollen. Ob er es schaffen wird, werden wir wohl erst heute Abend erfahren", ergänzt Klier.

Er berichtet von vielen solchen Einsätzen seit der Corona-Pandemie. Auf seinen täglichen Kontrollfahrten entlang der Autobahn A81 entdecke er regelmäßig Tiere, die auf den Rast- und Parkplätzen ausgesetzt oder sogar in die Mülleimer "gestopft" werden. Als Vorsitzender erhalte er zudem täglich etwa 90 Anrufe. Sei es von der Polizei oder Privatpersonen, die ein Tier gefunden haben oder hierzu Hilfe benötigen.

Für den Kater im Müllbeutel hoffe er nur das Beste. Bei der Polizei in Buchen wurde bereits Anzeige gegen den noch unbekannten Ex-Besitzer gestellt. Um ihn zu fassen, bittet die Tierrettung um Hilfe von Zeugen, die Auskunft zur Herkunft des Tieres oder dem Täter geben können. Hinweise nimmt die Polizei Buchen unter der Telefonnummer 06281/9040 entgegen.