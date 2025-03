Von Thomas Müller

Mudau-Ernsttal. Der Rückzug der Deutschen Truppen und der Vormarsch der Amerikaner in der Karwoche 1945 brachte den Zweiten Weltkrieg auch in den hinteren Odenwald. Eine wichtige Verbindung der Truppenbewegungen war die Trasse entlang des Neckars und weiter von Eberbach entlang der Itter hoch zur "Seitzenbuche" in Richtung Amorbach. Von dort ging es