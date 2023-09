Von Moritz Bayer

Eberbach. Nun ist es offiziell: Eberbach ist Bikeländ. Zur Eröffnung kamen am Samstag Jan-Peter Röderer (SPD) als Stadtrat und Mitglied des Landtags sowie Kollege Hermino Katzenstein (Grüne). Die Vorstandsmitglieder des betreuenden Kanuclubs kamen ebenso zu Wort wie der Projektmanager des Naturparks und Tim Kirchgeßner vom Depot 15/7.

Im Depot war die Veranstaltungs-Zentrale, aber das bunte Programm lockte zahlreiche Gäste aus nah und fern, Hunderte genossen die zwölf Trails sowie die Rundwege und feierten ausgelassen. Das Fazit schien trotz der verschiedenen Geschmäcker, was die Fahrstile anbelangt, einstimmig: Wahnsinnig toll radelt es sich in und um die Stauferstadt.

Der Pumptrack lockt die kleineren Besucher. Foto: Moritz Bayer

Durch das große Gebiet verteilte sich der Andrang gut, dennoch waren quasi überall kleinere und größere Menschengruppen anzutreffen. Eine Freundesclique aus der Pfalz hatte sich gleich das ganze Wochenende frei genommen. "Wir sind total begeistert, was hier geboten wird. Ich kann noch gar nicht sagen, was mir am besten gefällt, das braucht ein bisschen, alles sacken zu lassen", lautet der Tenor.

Dann gab es erst mal Snacks und Getränke, bevor es frisch gestärkt zu den nächsten Trails ging. Ob Kuchen, Kaffee, Flammkuchen aus dem Holzofen oder Gegrilltes: Essen und Trinken war reichlich vorhanden, schließlich verbrennen sich auf den Strecken die Kalorien zügig. War mal zu großer Andrang auf dem Gelände der Güterbahnhofstraße, freute sich der ein oder andere Laden in der Bahnhofstraße über hungrige und durstige Biker.

Die Strecken haben es in sich. So berichteten auch erfahrene Mountainbiker, wie sie auf den Trails gefordert wurden: "Das sind so ziemlich die krassesten offiziellen Strecken, die man so fahren kann", sagte Tim Vogel anerkennend. Kumpel Fabian Walther stimmte zu: "Der einarmige Bandit hat mir alles abverlangt. Aber das macht gerade den Reiz aus!"

Für die weniger risikoaffinen Fahrer gab es Technik-Trainings oder für junge Leute den Pump-Track am Eingang der Güterbahnhofstraße. Dort freuten sich zahlreiche Kinder über den Rundkurs, bei dem man das Auf und Ab mit den entsprechend auf Federung und Arme wie Beinen wirkenden Kräften am eigenen Leib testen konnte.

Rund um die Stadt warten die Mountainbike-Trails mit ihren spannenden Strecken auf. Foto: Moritz Bayer

Glück und optimale Begleitung hatte Christof Krebs, der zunächst zufällig aus Bayern gerade in der Gegend war. Dessen Freund Andreas Lauer ist Trailpate des Hebert-Trails und motivierte Krebs kurzerhand zum Selbstversuch: "Wir sind den Hebert und den Coffee and Cream gefahren. Wow." Auf die Frage, was man dafür benötigt, kam es wie aus der Pistole geschossen: "Überwindung und gute Risiko-Einschätzung." Glücklich, zufrieden und hungrig suchten auch die beiden dann den Grillstand auf.

Mountainbiken ist freilich keine Männerdomäne. Zahlreiche Fahrerinnen standen ihren Kollegen in nichts nach. Vielmehr suchten einige genau die technischen Herausforderungen, die die Eberbacher Trails zu bieten haben: "Ich liebe technisch anspruchsvolle Trails, die reizen mich, das ist so viel besser als glatt gewaschene Strecken anderswo. Bisher gefallen mir Einarmiger Bandit, Neckarcoaster und Bock ’n’ Soul am besten. Eberbach ist perfekt für mich!", freut sich Anika Donie mit ihrer Freundin Elena Carrizales-Escobar.

Noch plakativer drückt es ein Mitarbeiter an der Reparatur-Station aus: "Steil ist geil!"

Die Mühe scheint sich schon jetzt gelohnt zu haben: Das Bikeländ ist in aller Munde und wird auch weiter viele Gäste anziehen. Auch Tobias Solder (KTS) freut sich über "die tolle Kombination aus Kultur und sportlichem Angebot".