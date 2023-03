Nach weniger erfolgreichen Konzerten vor der Pandemie und der überstandenen Coronazwangspause geht die Neuenstadter Agentur nun für Mosbach wieder in die Vollen. Was natürlich nicht nur Thomas Kazianka und das Mosbacher-Sommer-Team freut, sondern vor allem auch den Musikfans aus der ganzen Region "einfach was Tolles bietet" (Kazianka).

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Es ist das Jahr der Comebacks. Die Fastnachter haben auch in der Region gerade die Rückkehr der uneingeschränkten Feierfreude ausdauernd zelebriert, da schickt der "Mosbacher Sommer" die nächsten wohlklingenden Vorboten ins Wiederaufnahme-Rennen.

Dass die großen Open-Air-Musikkonzerte bei der Neuauflage der traditionellen Veranstaltungsreihe in die Große Kreisstadt, genauer: in den Großen Elzpark zurückkehren werden, das ist seit geraumer Zeit bekannt. Nun steht allerdings fest, dass neben Hubert von Goisern (Tickets), Pop und Poesie (Tickets) und Silbermond (Tickets) auch Legenden aus dem Bereich der gepflegten Rockmusik die Konzerte unter freiem Himmel bereichern werden. Zur Classic-Rock-Night kommen am 28. Juli Manfred Mann’s Earth Band, Saga sowie Brian Downey Alive & Dangerous nach Mosbach.

"Das ist ein traumhaftes Paket, viel mehr kann man sich eigentlich nicht wünschen", zeigt sich Thomas Kazianka, Leiter des städtischen Geschäftskreises 3 – Kultur & Tourismus – angetan vom Open-Air-Quartett, mit denen man vom 26. bis 29. Juli auftrumpfen kann.

Sein Dank gilt dabei vor allem der Konzertagentur "Provinztour", seit vielen Jahren verlässlicher wie engagierter Partner des Mosbacher Sommers. Provinztour zeichnet bei der Veranstaltungsreihe (auch schon traditionell) für die großen Musikevents verantwortlich, hat schon Stars wie Deep Purple, Jethro Tull, Joe Cocker, Toto, Nena, Gentleman oder Revolverheld nach Mosbach geholt.

Nach weniger erfolgreichen Konzerten vor der Pandemie und der überstandenen Coronazwangspause geht die Neuenstadter Agentur nun für Mosbach wieder in die Vollen. Was natürlich nicht nur Thomas Kazianka und das Mosbacher-Sommer-Team freut, sondern vor allem auch den Musikfans aus der ganzen Region "einfach was Tolles bietet" (Kazianka).

Dank Open-Air-Viererpack und bestens sortiertem weiterem Programm sieht der Kultur-Chef Mosbach im Sommer "dramaturgisch breit aufgestellt" und auch wieder als "echte Kulturstadt". Dabei kümmere sich Provinztour um das Große, das Organisationsteam um das Exquisite, beschreibt Kazianka.

Mit Blick auf Letztgenanntes kann er pünktlich zum Vorverkaufsstart für die Rocknacht (am heutigen Donnerstag) eine weitere namhafte Verpflichtung verkünden: So ist das Gastspiel von Willy Astor (eingeklinktes Bild Mitte) im Burggraben Neckarelz nun in trockenen Tüchern. Der Wortverbieger und Sinnverdreher aus Bayern war schon mehrfach in Mosbach zu Gast, am 20. Juli kehrt er zurück.

Rückkehrer sind auch die Musiker von Manfred Mann’s Earth Band. Die rockten zuletzt im Herbst 2018 in der Alten Mälzerei, im Sommer 2023 dürfte sie unter (hoffentlich) freiem Himmel im Großen Elzpark ein größeres Publikum erwarten. Wie auch immer das Wetter sein mag – heiß wird der 28. Juli wohl auf jeden Fall werden. Denn neben Manfred Mann und seinen Bandkollegen wollen Saga und Brian Downey Alive & Dangerous musikalisch einheizen.

Zurück zum Headliner: Manfred Mann’s Earth Band wurde schon 1971 gegründet, seitdem ist die Gruppe um ihren Namensgeber am Keyboard fester Bestandteil der Rockszene. Etliche Hits haben die Jahrzehnte bestens überstanden: Songs wie "Blinded by The Light", "Spirits In The Night", "Davy’s On The Road Again", "Redemption Song", "For You" und auch "Mighty Quinn" sind Musikfans wohlbekannt – und finden sich auch viele Jahre nach ihrer Veröffentlichung in unzähligen Playlists.

Nach einer kurzen Pause Anfang der Neunzigerjahre ist Manfred Mann’s Earth Band weiter live aktiv, so konnte die Band als Special Guest des einzigen (und nach dem Tod von Glenn Frey auch letzten) Deutschland-Konzerts der Eagles in Vechta (2014) begeistern. Im Juni 2016 spielte die Band bei den beiden ausverkauften Monsters-Of-Rock-Konzerten auf der Loreley und in Bietigheim-Bissingen. Die aktuelle Besetzung besteht aus Manfred Mann (Keyboard), Mick Rogers (Gesang/Gitarre), Steve Kinch (Bass), John Lingwood (Schlagzeug) und Robert Hart (Gesang) und befindet sich bereits auf ausgiebiger Europa-Tournee.

Ein wohlklingendes Renommee haben aber auch Brian Michael Downey und seine Band. Downey ist Gründungsmitglied von Thin Lizzy, der in Dublin geborene Schlagzeuger ist mitverantwortlich für zeitlose Rock-Klassiker. Zusammen mit dem unvergessenen Phil Lynott war er bis zur ersten Auflösung der Gruppe im Jahr 1983 die einzige Konstante der Band. Mit "Alive & Dangerous" schuf Thin Lizzy eines der besten Live-Alben der Rockgeschichte: Lieder wie "The Boys Are Back In Town", "Don’t Believe A Word", "Dancing In The Moonlight", oder "Jailbreak" sind bis heute unvergessen – und für viele unvergleichlich gut. Downey hat seine eigene Band nach diesem Album benannt, will so den Geist von Thin Lizzy am Leben halten.

Auf eine lange Musikgeschichte kann natürlich auch die dritte Band der Classic-Rock-Night blicken: Saga sind seit mittlerweile 45 Jahren am Start, noch immer sorgen die Kanadier für volle Hallen. Klassiker wie, "Wind Him Up", Don’t Be Late" oder "Humble Stance" zählen zum musikalischen Kulturgut – und sollen Ende Juli dann auch den Mosbacher Kultursommer bereichern.

Dass die reifen Rocker immer noch angesagt sind, lässt sich an den Charts ablesen: Die letzten zehn Saga-Alben landeten nämlich allesamt in den oberen Rängen der deutschen Charts, zuletzt "Symetry" aus dem Jahr 2021 auf Platz elf. "Es scheint, dass wir in den letzten Jahren eine Art Renaissance erleben, dass unsere Musik auf einmal von vielen wieder neu entdeckt und gewürdigt wird. Wahrscheinlich liegt es daran, dass wir live noch nie so gut waren", sagt Saga-Frontmann Michael Sadle.

Info: Der Vorverkauf für die Classic-Rock-Night am 28. Juli in Mosbach startet heute; Karten gibt es in Mosbach unter anderem bei der Geschäftsstelle der RNZ oder auch online auf www.provinztour.de. Tickets gibt es auch für die weiteren Open-Air-Konzerte mit Hubert von Goisern (26.7.), Pop und Poesie (27.7.) sowie Silbermond (29.7.) im RNZ-Online-Ticketshop.