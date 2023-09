Mosbach. (schat) Wie wird ein Mosbacher Sommer stimmig verabschiedet? Richtig: Mit einer kultigen Tour durch die Kneipen, aus denen Livemusik in den verschiedensten Ausprägungen tönt. "Partystimmung in der Innenstadt" verspricht jedenfalls am Samstagabend, 9. September, ab 20.30 Uhr die Kneipen-KultTour als Abschluss der Veranstaltungsreihe, die seit Mitte Juli für gute Unterhaltung sorgt. Die KultTour steht in ihrer 23. Auflage unter dem Motto: "1 Nacht, 5 Kneipen, 5 Bands".

> "Diggin’ Treasure" gräbt im Ludwig echte Soul- und Funk-Schätze aus den 1970er- und 1980er-Jahren aus, aber auch aktuelle, tanzbare Songs finden sich im musikalischen Grabungspaket der Band.

> "Plug ’n’ Play" bespielt die Alte Mälzerei: Die fünf Musiker versprechen "pures Vergnügen" und das Beste aus Rock und Pop. Mit Klassikern wie "Down Under", "Losing my Religion" oder "Highway to Hell" sollen die Kneipen-Tourer auf Touren gebracht werden.

> "Rusty Move" behält den Groove: Dessen ist sich das Duo Rainer Schulz (Saxofon) und Kai Karle (Gitarre und Gesang), seit 25 Jahren live unterwegs, sicher. Bei Tante Gerda wollen sie das Publikum als Teil der Band integrieren, den Spaß an der Musik transportieren.

> "Shadows Acoustics" gestalten das Comeback des Rathaussaals als Location für die Kneipentour. Das Duo interpretiert im historischen Gewölbe mit Gitarre, Percussions und zweistimmigem Gesang die besten Songs aus den vergangenen Jahrzehnten.

> "The Expectations" wollen im Alt Mosbach die Erwartungen der Kneipengänger mit Titeln von Bob Dylan, J. J. Cale, Tom Petty, Eric Burdon, oder den Hooters erfüllen. Erfahrung bringt man genug mit: Schon seit 1970 spielen die Musiker in verschiedenen Zusammensetzungen in der Region.

Info: Eintrittsbändchen gibt es im Vorverkauf für 10 Euro bei den beteiligten Kneipen und in der Tourist-Info.