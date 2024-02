Mosbach. (schat) Doro war schon fix gebucht und Bonfire hatten ohnehin schon ganz früh zugesagt. Nun steht auch der "Headliner" der Open-Air-Rocknacht des Mosbacher Sommers 2024: Mit Uriah Heep reiht sich eine weitere Band in die Mosbacher Gästeliste ein, die zu den ganz Großen im Rockmusikbusiness gezählt werden darf.

Viele Songs der britischen Hardrockgruppe sind Klassiker, "Lady In Black" ein echter Evergreen. Weltweit haben sie seit Bandgründung über 40 Millionen Alben verkauft, in 52 Ländern hat man schon live gespielt. Am Freitag, 26. Juli, wollen Uriah Heep neben Bonfire und Doro ab 17.30 Uhr die Rockfans in Mosbach begeistern, bei der von der Rhein-Neckar-Zeitung präsentierten Radio-Regenbogen2-Rock-Night unter freiem Himmel im Großen Elzpark.

Neben Black Sabbath, Deep Purple und Led Zeppelin zählt Uriah Heep zu den frühesten und wichtigsten Vertretern des Hard Rocks. Die Geschichte der Band ist aber auch geprägt von häufigen Mitgliederwechseln, Todesfällen, musikalischen Differenzen und Drogenproblemen.

Heute leitet Leadgitarrist Mick Box als einziges verbliebenes Gründungsmitglied die Geschicke. Uriah Heep, benannt nach einer Figur aus einem Roman von Charles Dickens, stand und steht für die romantische Seite des Genres, mit melodischen Songs und mehrstimmigem Gesang.

Den europaweiten Durchbruch schaffte Uriah Heep schon 1971 mit dem Album "Salisbury", auf dem sich auch ein Song mit dem Titel "Lady in Black" fand. Mit "Easy Living" und "Firefly" folgten weitere Hits, die sich millionenfach verkauften. 1987 wurden Uriah Heep eine der ersten westlichen Rockbands, die in der damaligen Sowjetunion auftraten. Mit Bernie Shaw fanden sie kurz zuvor einen Sänger, der auch heute noch zum Line-Up der Band gehört.

Ort des Geschehens

Info: Tickets für die Regenbogen2-Rock Night am 26. Juli im Mosbacher Elzpark gibt es auf rnz-tickets.reservix.de oder in der RNZ-Geschäftsstelle im Gartenweg in Mosbach oder unter der Ticket-Hotline 06261/918811.