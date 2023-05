Mit dem Vorverkauf ist Weinmann aktuell "großteils" zufrieden, es gibt aber noch für alle vier Konzerte Tickets. Sein persönlicher Favorit in Mosbach ist die Classic Rock Night. Dass die im Elzpark über die Bühne geht, ist ohnehin ein Riesenzufall. "Wir mussten die Bühne noch einen Tag belegen, und dann wurde ich von Manfred Mann just für diesen Tag angefragt", erzählt Weinmann. Auch die zwei anderen Bands des Tages (Saga und Brian Downey’s Alive & Dangerous) ...

Mosbach. Als der sprichwörtliche Sack zugemacht wurde, war noch gar kein Open-Air-Wetter. Das lässt zwar aktuell auch noch ein bisschen zu wünschen übrig, die Zeichen stehen aber trotzdem auf Open-Air-Sommer. Gleich viermal und das an vier aufeinanderfolgenden Abenden wird es im Juli laut, im August folgt dann Folk am Neckar im Burggraben.

"Eigentlich ist ja der gesamte Mosbacher Sommer ein einziges großes Open-Air-Festival", sagt Elke Wagner von der Kulturabteilung der Stadt Mosbach. In dieser Abteilung laufen die Fäden für den Kultursommer zusammen. Kabarett, Kleinkunst, Kinderveranstaltungen – und jetzt auch wieder große Konzerte. "Aktuell sind wir bei den letzten Korrekturen für das Programmheft und die Plakate, spätestens nächste Woche sollen die in Druck gehen. In der kommenden Woche steht auch ein Termin mit den Sponsoren an", gibt Wagner einen Einblick in das aktuelle Tagesgeschäft.

Bei Folk am Neckar (am 4. und 5. August) steht zwar das Line-Up, die Vorbereitungen sind aber trotzdem noch in vollem Gange. So ein Open-Air-Fest lässt sich nun mal nicht in einer Woche vorbereiten. Detailabsprachen mit den Bands, Soundcheckplanung, Transportorganisation, kompletter Aufbau – es steht noch einiges an. "Die Stammgäste haben ihre Kombitickets und Stellplätze schon gebucht", erklärt Wagner. Der Ticketverkauf läuft noch.

Die vier großen Konzerte im Elzpark laufen über die Veranstaltungsagentur Provinztour. Hubert von Goisern (26. 7.), Pop & Poesie in concert (27. 7.), die Classic Rock Night (28. 7.) und Silbermond (29. 7.) zaubern zumindest ein bisschen Festivalatmosphäre nach Mosbach. "Das ist schon ganz schön viel Arbeit, das alles im Vorfeld auf die Beine zu stellen", berichtet Rolf Weinmann von Provinztour. "Aber es ist noch mehr Arbeit, jetzt die Vorbereitung und Promotion hinzubekommen."

Mit dem Vorverkauf ist Weinmann aktuell "großteils" zufrieden, es gibt aber noch für alle vier Konzerte Tickets. Sein persönlicher Favorit in Mosbach ist die Classic Rock Night. Dass die im Elzpark über die Bühne geht, ist ohnehin ein Riesenzufall. "Wir mussten die Bühne noch einen Tag belegen, und dann wurde ich von Manfred Mann just für diesen Tag angefragt", erzählt Weinmann. Auch die zwei anderen Bands des Tages (Saga und Brian Downey’s Alive & Dangerous) hatten Zeit.

Vor den vier Konzerten in Mosbach haben Weinmann und sein Team noch einiges zu tun. 21 Veranstaltungen sind vorher über die Bühne zu bringen. "Von daher ist Mosbach zwar zeitlich im hinteren Bereich, aber natürlich muss man sich jetzt schon parallel um Personal und Material kümmern" berichtet Weinmann. Auf die Rückkehr nach Mosbach freut sich der Agenturchef. "Weil sich der Vorverkauf auch gut entwickelt. Wenn man sieht, dass die Mosbacher mitziehen, macht das einfach Freude!"

Mit der Organisation der vier großen Konzerte hat die Kulturabteilung der Stadt eher weniger zu tun. "Das macht alles Provinztour." Genießen will man aber trotzdem: "Ich habe mir Silbermond und Hubert von Goisern vorgenommen", erzählt Elke Wagner. Sie freut sich, dass zum Mosbacher Sommer auch wieder Freiluftkonzerte gehören. "Ich würde sagen, dieses Jahr ist irre was los. Das ist wirklich toll, und das Feedback von außen ist sehr gut." Eines ist der Kulturmitarbeiterin aber wichtig: "Ich will auch die kleinen Veranstaltungen nicht unter den Tisch fallen lassen." Denn eigentlich ist ja der ganze Mosbacher Sommer ein großes Open-Air-Festival – nur sehr viel abwechslungsreicher ...

