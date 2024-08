Mosbach. (RNZ/stm) Es geht auf die Zielgerade: Mit "Ich – Einfach unverbesserlich 4" und "Oh la la – Wer ahnt den sowas?" laufen zum Abschluss des Open-Air-Kinos auf der Großleinwand noch einmal zwei Filme im Großen Elzpark, die beste Unterhaltung für die ganze Familie versprechen.

> Komische Gestalten: "Ich – Einfach unverbesserlich 4" – das sind die neuen Geschichten aus der verrückten Welt der Minions. Der eigentliche Hauptdarsteller ist dabei erneut Gru, der ehemalige Superschurke, der sich inzwischen als Familienvater und Agent des Guten etabliert hat.

Zusammen mit seiner Frau Lucy und den drei adoptierten Töchtern Margo, Edith und Agnes – und natürlich den liebenswerten wie chaotischen Minions – stellt sich Gru neuen Herausforderungen. Ein neuer Bösewicht, der mal wieder die Welt bedroht, taucht auf – und Gru muss sich seiner Vergangenheit stellen, um ihm das Handwerk legen zu können.

In „Ich – Einfach unverbesserlich 4“ kehren die Minions auf den Kinobildschirm zurück. Fotos: Illumination & Universal Picture |/zg

Wie schon die Vorgängerfilme punktet auch "Ich – Einfach unverbesserlich 4" mit einer Mischung aus Humor, Action und Herz. Zumal auch die Bedeutung von Familie und Zusammenhalt – unterhaltsam verpackt – verdeutlicht wird. Der Film ist bereits ab sechs Jahren freigegeben und hat eine Spiellänge von 95 Minuten.

> Lustige Nachbarn: In "Oh la la – wer ahnt den sowas?" gerät Familie Bouvier-Sauvage, ein altes französisches Aristokraten-Geschlecht, ungeplant an die in viel bescheideneren Verhältnissen lebenden Martins. Der Grund: Tochter Alice will den Sohn der Martins heiraten.

Zu diesem Anlass wollen die beiden Turteltauben ihren Eltern einen DNA-Test schenken, der noch einmal die jeweiligen Familiengeschichten durchleuchten soll. Die vollkommen unerwarteten Ergebnisse schlagen ein wie eine Bombe – und mischen die familiären Karten plötzlich neu.

Der Film ist ab zwölf Jahren freigegeben und läuft 92 Minuten.

Info: Die Filmvorführungen starten bei Einbruch der Dunkelheit jeweils gegen 21.15 Uhr, Karten gibt es an der Abendkasse sowie im Vorverkauf bei Diginights. Das Open-Air-Kino findet auch bei Regen statt.